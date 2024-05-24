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Почему Кремль начал чистки в Минобороны РФ: в США назвали причины

Аналитики ISW считают, что, обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ

сегодня, 07:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим целенаправленно устраняет высших должностных лиц Минобороны РФ и уже распространил эти усилия на старших офицеров, командующих российскими боевыми операциями в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Почему Кремль начал чистки в Минобороны РФ: в США назвали причины

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции, как оправдание для сокрытия истинных причин увольнения конкретных людей, потерявших доверие в Минобороны России", – говорится в сообщении.

Следственный комитет России объявил 23 мая об аресте заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны России Владимира Вертелецкого.

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей (около $392 тыс), а двое фигурантов дела из российской телекоммуникационной отрасли согласились свидетельствовать против него.

Вертелецкого обвиняют в коррупции и получении крупной взятки с общей суммой ущерба в 70 миллионов рублей ($763 тыс.).

Пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывших военных командиров были арестованы по обвинениям в коррупции после ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля.

Российский инсайдерский источник ранее утверждал, что еще шесть чиновников Минобороны планируют подать в отставку после того, как отстранили от руководства Минобороны бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. 

Российские ультранационалистические военные блогеры также утверждают, что Министерство обороны России уволило командующего 20-й общевойсковой армии (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. ISW не может подтвердить увольнение Ахмедова, но заявления о его отставке привлекают внимание, поскольку это будет первое увольнение офицера, который активно командует российскими войсками в Украине, в рамках недавней волны увольнений. Сейчас 20-я ОМСБр сосредоточена на наступательных операциях на Лиманском направлении и не смогла достичь значительных тактических успехов в этом районе во время наступления на Харьковско-Луганской оси зимой-весной 2024 года.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23-2024
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