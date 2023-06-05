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Почему Кремль в тупике из-за ситуации в Белгородской области: ответ ISW

Аналитики до сих пор не видят четкой скоординированной реакции Москвы на восстание в Белгородской области

сегодня, 08:55
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Автор:

Кравцев Сергей

В России на разных уровнях власти не согласовывают действий и не знают, как реагировать на события в Белгородской области России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Почему Кремль в тупике из-за ситуации в Белгородской области: ответ ISW

Белгородская область. Фото: из открытых источников

В отчете указывается, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Легион Свободы России" (ЛСР) 4 июня совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.


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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Новой Таволжанке идут бои, хотя Министерство обороны (МО) России утверждает, что подразделения Западного военного округа и Пограничной службы РФ нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе вблизи населенного пункта, в результате чего она была вынуждена отступить.

По сообщению так называемых военных российских блогеров и СМИ, диверсионно-разведывательная группа из 20 человек вошла в Новую Таволжанку и оставалась там.

Эксперты также сообщают, что Гладков ответил на требование РДК и ЛНР провести переговоры об обмене захваченными российскими военнопленными. Сначала он согласился на встречу, а потом отказался.

Аналитики института подытоживают: диссонирующая реакция России на ограниченный рейд в Белгородской области и сообщения о нем продолжают наводить на мысль, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные рейды.

"Противоречивые сообщения из официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и очевидное личное решение Гладкова ответить на действия РДК и ЛСР свидетельствуют о том, что Минобороны и Гладков не координируют свои действия в ответ на рейды", – отмечают в обзоре.

По мнению экспертов, реакция (российских властей – ред.) была сосредоточена в основном на информационных эффектах, и нет никаких признаков того, что российское руководство определило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные регионы России.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-4-2023
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