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Кравцев Сергей
Вражеские СМИ и "военкоры" продолжили попытки представить украинское контрнаступление как провальное в российском информационном пространстве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
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Эксперты обращают внимание на то, что демонстрация украинского контрнаступления как провального заметно нарушает предыдущую стратегию Кремля, согласно которой российские СМИ не умаляли потенциал успешных украинских контрнаступательных операций, а скорее действовали наоборот.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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