Почему Кремль врет о провальном контрнаступлении ВСУ: в ISW назвали главную причину

Вражеские СМИ и "военкоры" продолжили попытки представить украинское контрнаступление как провальное в российском информационном пространстве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин и ранее утверждал, что российские силы уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, но за последние дни он преувеличивает вероятные украинские потери", – отмечают аналитики и добавляют, что российские "военкоры" также называли нереалистичные цифры, пытаясь убедить, что украинское контрнаступление останавливается.

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Эксперты обращают внимание на то, что демонстрация украинского контрнаступления как провального заметно нарушает предыдущую стратегию Кремля, согласно которой российские СМИ не умаляли потенциал успешных украинских контрнаступательных операций, а скорее действовали наоборот.

"Усиление изображения украинского контрнаступления как неудачной попытки свидетельствует о том, что политика Кремля по освещению войны направлена на активное продвижение себя как эффективного менеджера войны", – говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



