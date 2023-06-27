Почему мятеж Пригожина получит продолжение – кто остановил «кадыровцев» от бойни с «вагнеровцами»

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Кравцев Сергей
Мятеж, который произошел в прошедшие выходные в России, мягко говоря вскрыл не лучшие качества не только президента РФ Владимира Путина, но и его приспешника, главы Чечни Рамзана Кадырова. Почему так и о чем идет речь? В этом разбиралось издание "Комментарии", изучив мнения экспертов.
Мятеж в России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, то, что не закончил главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин обязательно произойдет. В Кремле хорошо понимают, что после произошедшего у россиян очень много вопросов к власти, но путинский режим не знает, как исправить ситуацию. Из поля зрения исчез глава Генштаба ВС РФ Герасимов, а Шойгу якобы посетил линию фронта. Несмотря на всю критику со стороны Пригожина в их адрес, они продолжают выполнять свои обязанности.
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По его мнению, не были разрешены те самые непримиримые противоречия, приведшие к мятежу Пригожина. Следовательно, продолжение истории мы будем видеть и дальше.
Военный эксперт Олег Жданов, выступая в эфире своего YouTube-канала обратил внимание на еще одного яркого персонажа в России, а именно на главу Чечни Рамзана Кадырова.
По словам Жданова, в Ростове должно было состояться противостояние между "вагнеровцами" и "кадыровцами". По сети активно разгонялся ролик, где последние якобы стоят в пробке возле знака "Ростов 80 км". Но на самом деле тому, что Кадыров так и не доехал со своими бойцами на противостояние, есть объяснение.
Олег Жданов отметил, чеченский лидер понял, что ему лучше возвращаться в Грозный.
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