Почему мятеж Пригожина получит продолжение – кто остановил «кадыровцев» от бойни с «вагнеровцами»

Мятеж, который произошел в прошедшие выходные в России, мягко говоря вскрыл не лучшие качества не только президента РФ Владимира Путина, но и его приспешника, главы Чечни Рамзана Кадырова. Почему так и о чем идет речь? В этом разбиралось издание "Комментарии", изучив мнения экспертов.

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

Мы еще впереди увидим немало замечательных событий, которые сейчас закрыты туманом войны

Военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ заявил, то, что не закончил главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин обязательно произойдет. В Кремле хорошо понимают, что после произошедшего у россиян очень много вопросов к власти, но путинский режим не знает, как исправить ситуацию. Из поля зрения исчез глава Генштаба ВС РФ Герасимов, а Шойгу якобы посетил линию фронта. Несмотря на всю критику со стороны Пригожина в их адрес, они продолжают выполнять свои обязанности.

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"Очевидно, что в таких условиях, в которых оказалась РФ, она оказалась не просто так. Путин, развязав полномасштабную войну против суверенной Украины, сам загнал себя в тот же угол, и абсолютно правильное дано определение одним из наших западных партнеров по поводу того, что Путин создал "Франкенштейна" – ЧВК Пригожина, которая в настоящее время крепко кусает за бока не только Путина лично, но и в целом российскую силовую структуру и РФ в целом", – заявил Селезнев.

По его мнению, не были разрешены те самые непримиримые противоречия, приведшие к мятежу Пригожина. Следовательно, продолжение истории мы будем видеть и дальше.

Есть информация о том, что состоялся разговор между Кадыровым и Пригожиным

Военный эксперт Олег Жданов, выступая в эфире своего YouTube-канала обратил внимание на еще одного яркого персонажа в России, а именно на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Жданова, в Ростове должно было состояться противостояние между "вагнеровцами" и "кадыровцами". По сети активно разгонялся ролик, где последние якобы стоят в пробке возле знака "Ростов 80 км". Но на самом деле тому, что Кадыров так и не доехал со своими бойцами на противостояние, есть объяснение.

"Есть информация о том, что состоялся разговор между Кадыровым и Пригожиным. Вероятно, Пригожин объяснил ситуацию Кадырову и “кадыровцы” сделали вид, что они застряли в пробке", – считает эксперт.

Олег Жданов отметил, чеченский лидер понял, что ему лучше возвращаться в Грозный.

"То есть, "вагнеровцы" почти 1000 км маршем прошли за 12 часов, а "кадыровцы" 86 км не смогли доехать до Ростова? Я думаю, что Кадырову объяснили ситуацию и он понял, что туда влезать не надо и лучше сделать вид, что ты застрял в пробке, вернуть своих бойцов и сидеть в Грозном", – отметил эксперт.

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