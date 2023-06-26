Что происходит внутри россии после мятежа Пригожина – действительно ли режим Путина обречен

Идут вторые сутки после бунта Пригожина, который изрядно потряс россию. Несмотря на то, что мятеж был свернут в результате якобы посредничества самопровозглашенного президента Беларуси – Лукашенко, вопросов осталось немало. В том числе касательно того – готова ли россия продолжать войну "в долгую" против Украины после такого внутреннего удара? Боевые действия не утихают, но не факт, что страна-агрессор способна и далее действовать в том же стиле. К тому же, появились слухи, что министра обороны Шойгу, во многом из-за которого Пригожин и начал восстание, могут отправить в отставку, а на этот пост назначить бывшего путинского охранника, нынешнего губернатора Тульской области – Дюмина. Что можно сказать о внутренней ситуации в стране-агрессоре на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

События вокруг Пригожина – это лишь тизер к будущим громким событиям внутри россии, которые приведут к ее трансформации

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

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"Руководство россии показало, что не способно держать ситуацию даже внутри страны. Темпы продвижения вагнеровцев к Москве прямо подтвердили, что внутренний бунт российские силовые ведомства остановить не способны".

Поистине, продолжает эксперт, вооруженные силы рф показали себя как вторая армия в россии, хотя не так давно провозглашали себя вторыми в мире.

"С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что события вокруг Пригожина – это лишь тизер к будущим громким событиям внутри россии, которые приведут к ее трансформации", – констатирует Сергей Быков.

Для российских спецслужб было важно сейчас провести процедуру дальнейшего ослабления нынешнего президента

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что Пригожин хоть и является самостоятельной фигурой в смысле влияния, не самостоятелен в смысле того – что были и есть те, кто его "накачивал" теми возможностями, которые у него появились.

Скорее его использовали для фона. Слишком нелепо выглядело бы, что с Пригожиным договариваются от имени Путина люди из окружения самого Путина. Это делает фигуру хозяина Кремля слишком карикатурной. Потому подали всё так, будто это переговоры от имени Лукашенко ". "И это люди, которые находятся в верхушке российских спецслужб, – считает эксперт. – Очевидно, что, начав эту историю, Пригожин рассчитывал на их поддержку. И получил определенные в том заверения. Также очевидно, что договоренности, которые в итоге были достигнуты (после чего вагнеровцы остановили поход на Москву, вышли из Ростова) – это соглашения вовсе не с Лукашенко, как преподносилось

Не верит Борис Кушнирук и в то, что попытка военного мятежа была затеяна с целью неподписания вагнеровцами контрактов с Минобороны. Пригожин, по его мнению, явно пошел на бунт с другой целью.

"Одна из версий – следующая. Путин сейчас выглядит очень слабой фигурой. Это очевидно для подавляющего числа российских элит. В то же время, он, о чем я писал еще в 2010-2011 годах, покинет Кремль только вперед ногами. То есть, будет максимально противодействовать попыткам его сместить. Для него это вопрос физического выживания. Ведь как только он лишится власти, его, скорее всего, ликвидируют. Так что задачей путча вряд ли был захват Москвы. Потому что после этого тут же возникнет вопрос – ну, и? Что дальше? Необходимо ведь будет получать легитимность нового режима. Каким образом? Думаю, что для спецслужб, которые в определенной мере контролировали приход Путина к власти (вспомним те же подрывы жилых многоэтажных домов и развернувшуюся потом "борьбу с терроризмом", что явно было спецоперацией по "воцарению" Путина), было важнее сейчас, когда они направляли уже Пригожина, провести процедуру дальнейшего ослабления нынешнего президента. После чего добиваться от последнего согласия на добровольный уход из власти. Чтобы те же спецслужбы могли в 2024 году, когда в рф намечены президентские выборы, легитимно привести кого-то другого на пост главы государства", – поделился размышлениями эксперт.

Он подчеркивает, это лишь одна из версий. Ведь мы имеем слишком мало информации для каких-то категоричных выводов.

Ослабление Путина для таких персоналистских режимов, как в рф, существенно влияет на элиты, на их готовность заниматься войной. Все они будут еще больше думать о собственном самосохранении. И о том, что делать после Путина, – отмечает Борис Кушнирук. – Так что вопрос лишь в том, насколько ВСУ будут способны решить те задачи, которые стоят перед ними. Как минимум – выход к концу лета — началу осени на границы и линии соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022-го. Если удастся достигнуть этого, позиции Путина еще больше ослабнут, а давление на него со стороны российских спецслужб с целью ухода с президентского поста – усилится".

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