Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эмоционально отреагировала на публикацию новых подробностей по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. По ее словам, ознакомление с материалами вызывает шок из-за масштабности преступлений.

«Почему не было проведено международное расследование?»: Захарова выдвинула три вопроса в Вашингтон по поводу «файлов Эпштейна»

"С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад", — написала она в своем сообщении.

Три вопроса к правосудию

Захарова выразила возмущение по поводу приговора сообщницы Эпштейна, Гилейн Максвелл, и отсутствия широкого международного привлечения правоохранительных органов. В этой связи она задала три вопроса:

Мягкость приговора: "Почему сообщница получила всего 20 лет?!!!!"

Отсутствие международного расследования: Спикер МИД РФ отметил необходимость привлечения международных структур из-за фактов трансграничного трафикинга детей, что касается Британии, Польши, Литвы и других стран.

"Этот должен был взять Вашингтон, когда только взялся за расследование преступлений Эпштейна! Они обязаны были поднять на уши Интерпол, Европол", – отметила она.

Статус принца Эндрю: Захарова поинтересовалась, почему не открыто дело против Эндрю Виндзора (принца Эндрю), ранее "откупившегося от своей жертвы".

Критика западной системы

По мнению представителя российского МИД, дело Эпштейна демонстрирует избирательность западного правосудия, когда речь идет об интересах чиновников.

"Теперь становится понятно: от убийства Кеннеди до подрывов "Северных потоков" — ничего не расследуется на Западе так же, как и "дело Эпштейна", когда в этом замешаны "мировые элиты"", — подытожила Захарова.

Она также добавила, что, несмотря на наличие фото- и видеодоказательств преступлений, на Западе продолжают использовать риторику "не все так однозначно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова стала объектом личных нападений со стороны спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Причиной агрессии в соцсетях стали публикации дипломатки о реалиях жизни в Киеве во время массовых обстрелов.