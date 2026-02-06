Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова емоційно відреагувала на публікацію нових подробиць у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна. За її словами, ознайомлення з матеріалами викликає шок через масштабність злочинів.

«Чому не було проведено міжнародне розслідування?»: Захарова висунула три запитання до Вашингтона щодо «файлів Епштейна»

"З неймовірним зусиллям щодня читаю "файли Епштейна". Це просто пекло", — написала вона у своєму дописі.

Три запитання до правосуддя

Захарова висловила обурення щодо вироку спільниці Епштейна, Гілейн Максвелл, та відсутності широкого міжнародного залучення правоохоронних органів. У зв'язку з цим вона поставила три запитання:

М’якість вироку: "Чому спільниця отримала лише 20 років?!!!!"

Відсутність міжнародного розслідування: Спікер МЗС РФ наголосила на необхідності залучення міжнародних структур через факти транскордонного трафікінгу дітей, що стосується Британії, Польщі, Литви та інших країн.

"Цей слід мав узяти Вашингтон, коли тільки взявся за розслідування злочинів Епштейна! Вони зобов'язані були підняти на вуха Інтерпол, Європол", — зазначила вона.

Статус принца Ендрю: Захарова поцікавилася, чому не відкрито справу проти Ендрю Віндзора (принца Ендрю), який раніше "відкупився від своєї жертви".

Критика західної системи

На думку представника російського МЗС, справа Епштейна демонструє вибірковість західного правосуддя, коли йдеться про інтереси високопосадовців.

"Тепер стає зрозуміло: від убивства Кеннеді до підривів "Північних потоків" — нічого не розслідується на Заході так само, як і "справа Епштейна", коли в цьому замішані "світові еліти"", — підсумувала Захарова.

Вона також додала, що попри наявність фото- та відеодоказів злочинів, на Заході продовжують використовувати риторику "не все так однозначно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова стала об'єктом особистих нападів з боку речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Причиною агресії в соцмережах стали публікації дипломатки про реалії життя у Києві під час масованих обстрілів.