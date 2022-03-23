Почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора

Против агрессора ввели санкции, также многие компании прекратили свой бизнес в России. Производители, бренды, поставщики, инвесторы продолжают выходить из российского рынка. Все больше политических лидеров высказываются о введении эмбарго на энергоносители России, в частности, об этом заявил Олаф Шольц. Впрочем, некоторые компании еще продолжают продажу своего товара в России. Какова цель санкций и как оправдываются те бизнесмены, которые торгуют с агрессором, почему они делают это: рассказали эксперты.

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Задача санкций – ускорить падение режима путина

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач пишет, что большинство остающихся в России компаний прикрываются лозунгами о том, что не желают для россиян гуманитарного кризиса.



Auchan, Danone, Metro, Nestle и многие другие компании пытаются сохранить свое присутствие на рынке россии, маскируя свои действия гуманитарными вопросами (мол, "есть и "хорошие" русские, которым нужны наши продукты"). Просим мир обратить внимание на эти компании, на то, что они продолжают своими налогами оплачивать агрессию россии. Своей деятельностью они помогают путину продолжать войну. Задача санкций — не создание гуманитарной катастрофы в рф. А прекращение сотрудничества с путинским режимом и его поддержка. Создание условий, при которых сам народ России потребует остановки войны", — отмечает эксперт.

А учитывая такой "раскол" между иностранными компаниями, у россиян создается впечатление, что не весь мир осуждает действия их власти.

"Вместо этого действия этих компаний создают ложное представление россиян о нерешительности и отсутствии единения в мире. Подпитывают желание путинских технологов рассорить мир. Ослабить антипутинское единство. Задача санкций – ускорить падение режима путина. Уменьшить возможности для финансирования российской армии. Просим глобальные компании агрессора и полностью прекратить деятельность на рынке россии. Украинский рынок предоставит много возможностей в процессе восстановления. Но еще важнее, потребители по всему миру отблагодарят компании, которые сохранят достоинство и репутацию в эти трудные времена. Новый мир – мир ценностей и гуманизма", — отмечает Андрей Длигач.

Самым мощным инструментом влияния будет полный отказ от покупки у агрессора энергоносителей

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade убежден, что на решение компаний о выходе с рынка России повлияла доля прибыли от него и суммы инвестиций в производство на территории страны-агрессора.



"Из России в первую очередь ушли американские компании, для которых российский рынок в общей доле бизнеса не имеет значимой доли. Вообще, если как-то упростить, то можно сказать, что для средней компании из США около 33% выручки приходится на североамериканский рынок, 33% на европейский (преимущественно страны Западной Европы) и остальные на оставшийся мир, то есть здесь даже не столько речь идет о размере населения, сколько о платежеспособности и возможностях по монетизации. Вот ситуация с европейскими компаниями и из других стран более сложная. Показательный пример Франции: Макрон не рекомендует французским игрокам уходить из России, из-за очевидного факта — их место со временем просто займет кто-то другой. К тому же, если всякие софтверные фирмы могут просто перестать предоставлять услуги для россиян, то игроки, вроде Danon или Auchan, плотно интегрированы в процессы внутри страны, или как говорят "приземлены", для чего было потрачено большое количество денег, и уйти им гораздо сложнее и обиднее ", — объясняет эксперт.

Остановка деятельности иностранных компаний в России – это достаточно болезненный удар для ее экономики, что приведет к росту цен как на импортные товары, так и российские, потому что для их производства нужны импортные запчасти и сырье. По словам Сергея Родлера, в Госдуме России уже обсуждают как заменить тетрапаки на стеклянные бутылки. Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации в стране-агрессоре.

"Со временем ситуация будет становиться все хуже: автомобильные и производственные запчасти, большая часть потребительских товаров, техника и т.д. Другими словами, вести бизнес в стране станет невозможно, а жить существенно хуже, чем до 24 февраля. Правда, Путин продолжает получать финансирование для своих авантюр за счет продажи газа европейцам. Так что самым мощным инструментом влияния будет полный отказ от сотрудничества по этой части, но это невозможно в текущих условиях, ведь уже сейчас в ЕС испытывают трудности из-за роста цен на газ и нефть. Вот и выходит, что Путин продолжает получать деньги и финансировать как войну, так и репрессивный аппарат внутри страны. Такая ситуация может затянуться надолго", – добавляет он.

Как сообщал портал, эксперты озвучили прогноз, готова ли Европа отказаться от российской нефти и газа.

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