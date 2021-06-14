Почему правительство России усиливает карантин в стране

Правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Карантин в России. Фото: РИА

Так, в Московской области ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Использование масок обязательно в магазинах, аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, такси, а также на всех предприятиях, которые продолжают свою работу.

Кроме того, работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, которые не используют маски или респираторы.

Такие ограничения продлятся до 20 июня.

Кроме усиленного контроля за соблюдением масочного режима, в Сахалинской области проведут мониторинг привитых сотрудников крупных предприятий и органов власти, а для сезонных сотрудников и тех, кто вернулся из отпуска за пределами региона, создадут условия по тестированию и вакцинации от COVID-19.

Также на время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года, некоторые матчи которого проводятся в Санкт-Петербурге, в городе ограничили максимальное количество посетителей мероприятий, проводимых в помещениях. По согласованию с Комитетом культуры Санкт-Петербурга, заполненность учреждения не может превышать трех тысяч человек.

Добавим, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло почти на 14 тысяч случаев (13 721). Общее же количество инфицированных в стране увеличилось до 5,2 миллиона.

Напомним, что страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, 11 июня Германия разрешила въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям. Детали ищите в нашем материале.

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