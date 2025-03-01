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Почему Путин делает ставку на Залужного: раскрыт замысел Кремля

Кремль требует провести выборы в Украине и намерен в них вмешаться

1 марта 2025, 23:10
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Ткачик Олеся

Россия стремится к глубокому вмешательству в политическую систему Украины, используя избирательный процесс, заявил в эфире "Эспрессо" российский оппозиционный политик Марк Фейгин.

Почему Путин делает ставку на Залужного: раскрыт замысел Кремля

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться. При этом он добавил, что Кремль не скрывает своих намерений по всей Украине. Российские власти делают все, чтобы Киев не укрепил экономическую независимость и связи с Западом, ведь это окончательно исключит возможность реинтеграции в орбиту Москвы, добавил российский политик.

Фейгин считает, что россияне стремятся затащить Украину обратно в свои структуры типа ОДКБ. Поскольку все связи между странами разорваны, Кремль хочет влиять на украинскую политическую систему из-за выборов, добавил он.

По его словам, Москва активно раздувает внутриполитические противоречия в Украине.

"Они же хотят еще и вмешаться в выборы, как они говорят: Зеленский – кое-какой, а Залужный хороший. Это не значит, что им нравится Залужный, – нет, Путину нужен хаос, во время которого не будет легитимной власти как таковой”, – прокомментировал Марк Фейгин.

Кроме того, он обратил внимание на цинизм Кремля. В частности, Путин заявляет, что Зеленский может удержать власть только путем фальсификации выборов. Но это говорит человек, никогда не участвовавший в реальных выборах, ведь в России их просто не существует, добавил Фейгин.

По его мнению, требование Кремля по выборам является прямым вмешательством в суверенитет Украины.

"Но сейчас гораздо важнее внести этот хаос, потребовать проведения немедленных выборов. А как их проводить в условиях войны? Лавров сказал, что РФ не собирается останавливаться, никаких ограничений, а линия столкновения пока не является предметом обсуждения, на которой нужно остановиться. И останавливаться они не собираются. А как проводить выборы, если продолжаются военные действия? " — заметил оппозиционный политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о самом плохом сценарии для Украины в войне.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-govorit-pro-zaluzhnogo-shchob-posiyati-khaos-v-ukraini-feygin
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