Почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в последнее время топ-тема в СМИ. И хоть сам президент РФ и его окружение делают вид, что ничего необычного не произошло, в Кремле уже думают о последствия, а точнее о том, как избежать негатива от принятого решения.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дипломат Юрий Щербак в эфире телеканала "Еспресо" высказал мнение, что решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина будет иметь для России не только юридические последствия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По мнению Юрия Щербака, последствия решение суда в Гааге лично для Путина будут катастрофическими.
Он добавил, что март может принести много горя россиянам. Это уже доказано историей. В марте ушел в мир иной Иван Грозный. Павла I убили в марте, в марте умер и Николай I. История в своем роде повторяется и вот очередной российский диктатор Путин в марте получил смертный приговор. Как политика мирового масштаба Путина больше никто в мире не воспринимает и в кругу глав цивилизованных государств он уже больше никогда не окажется.
Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что приезды Путина в аннексированный Крым и полуразрушенный Мариуполь тоже стали следствие решения суда в Гааге. Диктатор попытался как-то оправдаться, показать, что он не воспринимает принятые решения. Ведь сам Путин прекрасно понимает, что его имидж в глазах российских элит существенно пошатнулся.
По его словам, Путин прекрасно почувствовал настроения российских элит и именно поэтому принял решение посетить захваченные украинские территории, чтобы продемонстрировать, что он все еще в игре.
Читайте также на портале "Комментарии" — с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе – что хотел показать Кремль.
Обсуждения
Новости