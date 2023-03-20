Почему Путин как политик умер – с чем связана его внезапная поездка в Крым и Мариуполь

Решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в последнее время топ-тема в СМИ. И хоть сам президент РФ и его окружение делают вид, что ничего необычного не произошло, в Кремле уже думают о последствия, а точнее о том, как избежать негатива от принятого решения.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Решение суда в Гааге имеет более мистическое значение для России

Дипломат Юрий Щербак в эфире телеканала "Еспресо" высказал мнение, что решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина будет иметь для России не только юридические последствия.

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По мнению Юрия Щербака, последствия решение суда в Гааге лично для Путина будут катастрофическими.

"Я не буду сейчас говорить о юридических последствиях, ведь сейчас это не имеет значения. Поскольку сейчас Путина никто не арестует. Дело в том, что решение МУС имее т более мистическое значение для России. В частности, их мартовских бед на протяжении всей истории", — заявил дипломат.

Он добавил, что март может принести много горя россиянам. Это уже доказано историей. В марте ушел в мир иной Иван Грозный. Павла I убили в марте, в марте умер и Николай I. История в своем роде повторяется и вот очередной российский диктатор Путин в марте получил смертный приговор. Как политика мирового масштаба Путина больше никто в мире не воспринимает и в кругу глав цивилизованных государств он уже больше никогда не окажется.

Путин сейчас занимается своим собственным пиаром и своим собственным имиджем

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что приезды Путина в аннексированный Крым и полуразрушенный Мариуполь тоже стали следствие решения суда в Гааге. Диктатор попытался как-то оправдаться, показать, что он не воспринимает принятые решения. Ведь сам Путин прекрасно понимает, что его имидж в глазах российских элит существенно пошатнулся.

“Часть элит будет чувствовать “вокзальное” настроение и думать о том, как соскочить с этого “преступного Титаника”. Другая часть элит уже задумалась, стоит ли в 2024 году давать Путину возможность переназначаться на пост президента. Потому что он невыездной, официальный военный преступник и теперь просто не способен выполнять функции главы государства”, — заявил Гудков.

По его словам, Путин прекрасно почувствовал настроения российских элит и именно поэтому принял решение посетить захваченные украинские территории, чтобы продемонстрировать, что он все еще в игре.

"Ему крайне важно продемонстрировать, что, несмотря на то, что Гаагский трибунал объявил его преступником, он сохраняет позиции: уверен в себе, сильный, рукопожатие крепкое", – отметил Дмитрий Гудков.

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