Почему Путин не ездит на передовую: Арестович назвал причину

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин появляется в местах, которые спецслужбы до этого хорошо проверяют, но избегает поездок на передовую. Он приезжает исключительно в зачищенные места. Все от того, что российскому президенту никто не может гарантировать безопасность и сохранность жизни на передовой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Советник главы ОП очень лаконично объяснил, почему Путин не рискует появляться в местах, где нет подставных людей, работников спецслужб, переодетых в гражданское, где есть угроза нападения или покушения – все из-за "преклонного возраста и врожденной сцыкливости".
По его словам, скорее всего, находясь на службе у Собчака в Питере Путину тоже особо рисковать не приходилось. Если же отдавать команды и указы, находясь все время в бункере, то никакого риска и нет. К тому же, если у страны есть ядерное оружие.
Алексей Арестович считает, что у Путина страх даже не перед украинцами, а перед своими. Он не уверен в тех ребятах, которых отправляет на убой в Украину. Именно поэтому Путин не доверяет абсолютно никому, нет уверенности даже в своей охране.
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