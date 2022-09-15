Почему Путин не ездит на передовую: Арестович назвал причину

Президент РФ Владимир Путин появляется в местах, которые спецслужбы до этого хорошо проверяют, но избегает поездок на передовую. Он приезжает исключительно в зачищенные места. Все от того, что российскому президенту никто не может гарантировать безопасность и сохранность жизни на передовой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы ОП очень лаконично объяснил, почему Путин не рискует появляться в местах, где нет подставных людей, работников спецслужб, переодетых в гражданское, где есть угроза нападения или покушения – все из-за "преклонного возраста и врожденной сцыкливости".

"Потому что он (Ред. Путин) из тех людей, которые явно не из боевых подразделений КГБ. Потому что в КГБ были люди, которые шли под пули, не моргнув глазом, выполняли задачи, хотя можно спорить об этих задачах. Но он не из тех ребят, у него там вербовка, агентурная деятельность, но все на уровне "побазарить за жизнь", – отметил Арестович.

По его словам, скорее всего, находясь на службе у Собчака в Питере Путину тоже особо рисковать не приходилось. Если же отдавать команды и указы, находясь все время в бункере, то никакого риска и нет. К тому же, если у страны есть ядерное оружие.

Алексей Арестович считает, что у Путина страх даже не перед украинцами, а перед своими. Он не уверен в тех ребятах, которых отправляет на убой в Украину. Именно поэтому Путин не доверяет абсолютно никому, нет уверенности даже в своей охране.

"Боится, что его свои же грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия. Поэтому я его понимаю, подозреваю, что он боится своей охраны, своих официантов, секретарей, боится врачей своих особенно, всех боится. И в этом привычном страхе он живет. Чем больше зла ты причиняешь и собираешься причинить, тем больше ты разлагаешься как личность. Это очень простой закон. Даже девушка, которая идет в короткой юбке темным переулком, боится, потому что она желает зла потенциальным хулиганам и насильникам. Это психология. Она так работает. А уж человек, который сидит за ядерным зонтиком и отдает приказы уничтожить тех, захватить тех, он боится смерти", — заявил советник ОПУ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Генштаб ВСУ назвал области, где враг пытается укрепить первую линию обороны.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!