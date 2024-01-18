Почему Путин не может остановить войну: объяснение Сикорского

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины и из-за чего ставший военным преступником, не будет завершать эту войну. Ее со стороны РФ закончат другие люди. Об этом в ходе дискуссии в Давосе заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает портал "Комментарии".

Путин не собирается отступать из Украины. Фото из открытых источников

Польский министр считает, что Путин прошел точку невозврата, поэтому не может остановить войну в Украине.

"Путин является обвиняемым военным преступником. И я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь завершит другая команда, чем та, которая ее начала. Обычно такое решение принимает другая команда, так как начинающая войну команда очень редко может признать ошибку. Поэтому на это уходит десятилетие. Это должно быть нашим базовым сценарием", – заявил Радослав Сикорский.

По словам главы МИД Польши, колониальные войны обычно продолжаются около десяти лет, в течение которых метрополия приходит к выводу, что решение начать войну было ошибкой и не оправдывает потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

