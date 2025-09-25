logo

BTC/USD

109150

ETH/USD

3888.96

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Почему Путин не проживет 150 лет: ученая уничтожила мечту диктатора о вечной молодости
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Путин не проживет 150 лет: ученая уничтожила мечту диктатора о вечной молодости

Старение организма и мозга неизбежно, а отрицательные черты характера с годами только обостряются

25 сентября 2025, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпин вспомнил о своем желании прожить до 150 лет. Однако ученые отмечают: биологические процессы и старение мозга неотвратимы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью профессора, заведующей отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" Елены Товажнянской для "Телеграфа".

Почему Путин не проживет 150 лет: ученая уничтожила мечту диктатора о вечной молодости

Владимир Путин (фото из открытых источников)

возможности жизни до 150 лет, которое он сделал во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает подлинные намерения русского диктатора.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.
"А мы слышали их разговор в Китае. Путин же жить собирается. Это хорошая новость. Вот что Путин обсуждал по 150 лет. Никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — подчеркнул политический эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-09-24/5921446-chomu-diktator-ne-prozhive-150-rokiv-naukovitsya-rozvinchala-mriyu-putina-pro-vichnu-molodist
Теги:

Новости

Все новости
atalanta