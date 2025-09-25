Почему Путин не проживет 150 лет: ученая уничтожила мечту диктатора о вечной молодости

Российский президент Владимир Путин в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпин вспомнил о своем желании прожить до 150 лет. Однако ученые отмечают: биологические процессы и старение мозга неотвратимы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью профессора, заведующей отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" Елены Товажнянской для "Телеграфа".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.