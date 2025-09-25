Рубрики
Российский президент Владимир Путин в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпин вспомнил о своем желании прожить до 150 лет. Однако ученые отмечают: биологические процессы и старение мозга неотвратимы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью профессора, заведующей отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" Елены Товажнянской для "Телеграфа".
Владимир Путин (фото из открытых источников)возможности жизни до 150 лет, которое он сделал во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает подлинные намерения русского диктатора. Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.