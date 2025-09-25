logo_ukra

Чому Путін не проживе 150 років: науковиця знищила мрію диктатора про вічну молодість
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Путін не проживе 150 років: науковиця знищила мрію диктатора про вічну молодість

Старіння організму і мозку неминуче, а негативні риси характеру з роками лише загострюються

25 вересня 2025, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російський президент Володимир Путін у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном згадав про своє бажання прожити до 150 років. Проте вчені наголошують: біологічні процеси та старіння мозку є невідворотними. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на інтерв’ю професорки, завідувачки відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" Олени Товажнянської для "Телеграфу".

Чому Путін не проживе 150 років: науковиця знищила мрію диктатора про вічну молодість

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

можливість життя до 150 років, яку він зробив під час розмови з китайським лідером Сі Цзиньпіном на святкуванні 80-річчя перемоги над Японією, є доброю новиною для всього світу. Вона розкриває справжні наміри російського диктатора.

 Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що стоїть за словами Путіна.
"А ми чули їхню розмову в Китаї. Путін же жити збирається. Це добра новина. Ото, що Путін обговорював по 150 років. Ніякої ядерної війни не буде. Ця падаль хоче жити", — наголосив політичний експерт.

 



Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-09-24/5921446-chomu-diktator-ne-prozhive-150-rokiv-naukovitsya-rozvinchala-mriyu-putina-pro-vichnu-molodist
