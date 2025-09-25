Чому Путін не проживе 150 років: науковиця знищила мрію диктатора про вічну молодість

Російський президент Володимир Путін у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном згадав про своє бажання прожити до 150 років. Проте вчені наголошують: біологічні процеси та старіння мозку є невідворотними. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на інтерв’ю професорки, завідувачки відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" Олени Товажнянської для "Телеграфу".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що стоїть за словами Путіна.