Почему Путин передумал и теперь хочет прямых переговоров с Украиной

За больше, чем три года полномасштабной войны России против Украины к Путину неоднократно обращались лидеры разных государств прекратить убийства и разрушения, согласившись сесть за стол переговоров. Но на эти призывы диктатор отвечал отказом. На этой неделе ситуация изменилась. Российский диктатор Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с "киевским режимом". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "France24".

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Недавние комментарии Кремля действительно знаменуют собой первый раз после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году готовность Путина вести переговоры с Украиной", — отметил исследователь России Международной группы по изучению безопасности в Вероне Уилл Кингстон-Кокс.

Эксперт по России Джефф Хоун из Лондонской школы экономики обратил внимание, что Путин всегда отказывался от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он безосновательно называет лидером "неонацистского режима".

Авторы публикации добавили, что Кремль даже распространил пропагандистские сообщения, заявляя, что главной целью войны является свержение украинского правительства и предотвращение "нацистских" угроз.

При этом журналисты отмечают, что разворот российского диктатора в понедельник не означает, что его мнение о Зеленском изменилось. Заявив, что он готов говорить с "киевским режимом", а не с украинским правительством или украинскими властями, Путин сделал семантический выбор, чтобы лишний раз якобы подчеркнуть тот момент, что Зеленский "не является легитимным".

Издание считает, что Путин может обменять беспилотники-камикадзе на оливковую ветвь, просто чтобы доказать американскому президенту Дональду Трампу, что он прилагает усилия, поскольку тот пригрозил выйти из переговорного процесса.

Тем не менее, эксперты предполагают, что Россия на самом деле может быть готова поговорить с Украиной. Интерес Москвы может быть продиктован тем, чтобы не отдавать США полностью контроля над ситуацией и показать, что Кремль также может влиять на переговоры.

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