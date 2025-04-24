Через несколько недель все закончится: на Западе анонсировали решение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп пытается не подавать вид, демонстрируя на публике уверенность в своих силах, но на самом деле он как никто другой находится под давлением – он должен заключить мирное соглашение по Украине за первые 100 дней пребывания в должности. И, если соглашение заключить не удастся, глава Белого дома вскоре выйдет из переговорного процесса. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"США могли бы остаться в нем немного дольше, если бы считали, что смогут что-то получить от него. Но я не думаю, что они смогут что-то получить. Я думаю, что Трамп уйдет через пару недель", – считает эксперт.

По его мнению, Трамп сосредоточится на других вопросах, обвинив стороны в неготовности прийти к компромиссному решению и прекратить войну. Эксперт добавил, что сейчас между США и Европой прослеживается "расхождение путей". И это может проявиться во время саммита НАТО, который состоится в июне в Нидерландах.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые так широко анонсировались и которые должны были состояться в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта. На этом фоне появилось новое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Что стало настоящей причиной срыва переговоров? Может ли это стать точкой невозврата, когда США все же выйдут из переговорного процесса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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