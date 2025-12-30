Почему Путин придумал басню об атаке на его резиденцию: есть два варианта

Разговор о том, что мою резиденцию атакую Путин Трампа снова водит за нос – уже традиционно, так сказать. Вариантов причин для постановки немного. Об этом рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первый вариант – или Путин реально не хочет до весны ждать окончательных договоренностей и прекращения боевых действий – ему нужно, чтобы войска были выведены в ближайшее время. Поэтому он и нажал на Трампа выдумкой об атаке на резиденцию и о смертельной угрозе себе лично – то, к чему Трамп очень чувствителен и не терпит. Мол, жмите жестко на Украину, потому что они все равно неугодны.

Алексей Голобуцкий добавляет, что в этот же вариант хорошо вписывается личная нетерпимость Путина к Зеленскому и убеждение, что без Зеленского легко получится де-факто аннексировать Украину "мягкой силой". Стоит только убрать. Например, принуждением к немедленному подписанию мирного соглашения с личной ответственностью за весь негатив – никаких референдумов и переложения решения на избирателей, потому что никакого прекращения огня для голосования. Сначала под жестким давлением Трампа подписание всех условий перемирия, а затем прекращение огня и выборы, до которых Зеленский потеряет весь рейтинг. После чего простое решение вопросов с преемником (возможно Путина убедили, что легко проведут лояльного кандидата под лозунгами "за мир и восстановление дружбы, как было").

По словам эксперта, есть еще и второй вариант – Путин почувствовал, что какие-то договоренности действительно вполне возможны уже в ближайшее время. И ему не отвлечься от перемирия без серьезной ссоры с Трампом. А если с последними экономическими отчетами Путин окончательно перестал представлять, как удержать контроль над страной без войны и нынешних жестких инструментов, завершение войны — последнее, в чем он нуждается. И так же он не заинтересован в скорейшем перемирии, если советники его убедили в безумных успехах армии России. То есть, если Путин верит, что весной или летом будет значительно лучший плацдарм для соглашений на своих условиях и без уступок, потому что завоюет кучу территорий, разрушит экономику и энергетику Украины, изменятся настроения общества... Короче, выгоднее договоренности отложить.

"И потому Путин подобрал такой эмоциональный ключ к настроению Трампа. Не зря же Ушаков раскрутил Виткоффа на рассказе о личных предпочтениях и реакциях Трампа. "Меня пробуют убить вот прямо сейчас, слышите?" А тогда уже можно исходить из аргумента "Я был готов на все, но меня здесь атакуют беспилотниками, пытаются убить и разрушить вообще всю систему наших взаимоотношений...". Поэтому давайте снова отложим соглашение – это не по моей вине", – отметил Голобуцкий.

Читайте на портале "Комментарии" — глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами.

По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ.

Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".



