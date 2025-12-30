Чому Путін вигадав байку про атаку на його резиденцію: є два варіанти

Розмова про те, що мою резиденцію атакую Путін Трампа знов водить за ніс – вже традиційно, так би мовити. Варіантів причин для постановки небагато. Про це розповів політолог Олексій Голобуцький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, перший варіант – або Путін реально не хоче до весни чекати остаточних домовленостей і припинення бойових дій — йому треба, щоб війська були виведені найближчим часом. Тому він і натиснув на Трампа вигадкою про атаку на резиденцію і про смертельну загрозу собі особисто — те, до чого Трамп дуже чутливий і не терпить. Мовляв, тисніть жорстко на Україну, бо вони все одно неугодоспроможні.

Олексій Голобуцький додає, в цей же варіант добре вписується особиста нетерпимість Путіна до Зеленського і переконання, що без Зеленського легко вийде де-факто анексувати Україну "м'якою силою". Варто тільки прибрати того. Наприклад, примусом до негайного підписання мирної угоди з особистою відповідальністю за весь негатив — ніяких референдумів і перекладання рішення на виборців, бо ніякого припинення вогню для голосування. Спершу під жорстким тиском Трампа підписання всіх умов перемир'я, а тоді вже припинення вогню і вибори, до яких Зеленський втратить чи не весь рейтинг. Після чого просте вирішення питань з наступником (можливо, Путіна переконали, що легко проведуть лояльного кандидата під гаслами "за мир і відновлення дружби, як було").

За словами експерта, є ще й другий варіант – Путін відчув, що якісь домовленості дійсно цілком можливі вже найближчим часом. І йому не відкрутитись від перемир'я без серйозної сварки з Трампом. А, якщо з останніми економічними звітами Путін остаточно перестав уявляти, як втримати контроль над країною без війни і теперішніх жорстких інструментів, завершення війни — останнє, чого він потребує. І так само він не зацікавлений в швидкому перемир'ї, якщо радники його переконали в шалених успіхах армії Росії. Тобто, якщо Путін вірить, що навесні чи влітку матиме значно кращий плацдарм для угод на своїх умовах і без поступок, бо завоює купу територій, доруйнує економіку і енергетику України, зміняться настрої суспільства... Коротше, вигідніше домовленості відкласти.

"І тому Путін підібрав отакий емоційний ключ до настрою Трампа. Не дарма ж Ушаков розкрутив Віткоффа на розповіді про особисті уподобання та реакції Трампа. "Мене пробують вбити от прямо зараз, чуєте?". А тоді вже можна виходити з аргументом "Я був готовий на все, але мене тут атакують безпілотниками, намагаються вбити і зруйнувати взагалі всю систему наших взаємин...". Тому давайте знов відкладемо угоду – це ж не з моєї вини", – зазначив Голобуцький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь.

За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ.

Глава МЗС РФ повідомив про нібито знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".



