Почему Путин снова говорит о переговорах – что в будущем ждет российское общество

Российский диктатор Владимир Путин в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, снова оправдывал нападение на Украину, говорил о готовности к переговорам, а также о том, что 99,9% россиян якобы "готовы отдать всё ради интересов Родины". О чём говорят подобные заявления? Каковы шансы у Путина остаться при власти в обозримом будущем, учитывая подобную оторванность от реальности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Путина. Фото: из открытых источников

Проблема для Путина и "миротворцев" типа Макрона, что Украина готова пойти лишь на полное восстановление территориальной целостности

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш обращает внимание, что примерно с месяц назад российская власть активно запустила по всему миру через своих агентов, лоббистов, симпатизирующих Кремлю политиков (того же французского президента Макрона, считающего, что надо продолжать заглядывать в глаза Путину, ища там что-то человеческое), – тему переговоров об окончании (или "заморозке") войны.

"Судя по данным СМИ, на недавней встрече в Белом доме президента Украины с американским коллегой, эта тема тоже звучала. Обсуждается, как я понимаю, ряд вариантов. Первый – перемирие заключается, исходя из позиций, которые в данный момент занимают стороны. Второй – россияне откатываются к ситуации до 24 февраля, то есть, на рубежи до начала полномасштабного вторжения. Третий – за россиянами остается Крым, но они убираются со всей материковой Украины, включая Донбасс. Четвертый – мы восстанавливаем территориальную целостность в международно признанных границах 1991 года (то есть, Крым возвращается)", – рассказывает эксперт.

По его словам, ряд западных политиков не против, чтобы был запущен любой из первых трех вариантов. Лишь бы скорее перестали стрелять в Украине, можно было опять торговать с Россией, уменьшив свои экономические потери.

"Почему-то они считают, что можно убедить украинское руководство пойти на один из вариантов, так или иначе оставляющих за РФ часть наших территорий. Почему-то так думает и Путин. И об этом все его заявления последнего времени, включая недавнее интервью, – уверен Денис Богуш. – Но проблема для Путина и "миротворцев" типа Макрона, что Украина готова лишь к четвертому варианту – полное восстановление территориальной целостности. Если до открытой российской агрессии и массы военных преступлений, которые в этом году совершили рашисты на нашей земле, мы готовы были, условно говоря, оставить вопрос Крыма за скобками, то теперь – нет".

Ситуация, продолжает эксперт, складывается так, что Украина разрушается, мы несем колоссальные потери, но сыпаться как государство начнет именно Россия.

"Нападая на нас, Путин не ожидал, что мы окажемся настолько стойкими, что такое огромное количество стран станут нас поддерживать, а престиж РФ упадет ниже плинтуса. Безусловно, Путин продолжит говорить о переговорах, надеясь оставить всё на позициях, на которых стороны окажутся на тот момент. Как было в случае с заключением "Минска-1" и "Минска-2". Но этого не будет. И высшее военно-политическое руководство Украины четко это дало понять всем, – акцентирует Денис Богуш. – Что касается Путина и его заявлений в стиле "все россияне готовы умереть за Русь-матушку". Он уже зачистил свое окружение так, чтобы избежать угрозы "дворцового переворота". Он воспитал нацию рабов. И считает, что может делать с ними всё, что хочет".

Россия понимает только язык силы, о переговорах говорить нельзя

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев уверен, что заявлениям россиян о готовности к переговорам верить нельзя.

"Думаю, это уже поняли не только в Киеве, но и на Западе, – отмечает эксперт. – РФ во главе с Путиным развязала агрессию против нашей страны. Цели ясны – уничтожение Украины. Методы тоже – военные преступления, геноцид, террор. Какие могут быть переговоры с террористом? Он понимает только язык силы. И говорить с государством-агрессором, государством-террористом, мы должны именно так – силой оружия".

Что касается дальнейших перспектив Путина, надо понимать, поясняет Павел Федорченко-Кутуев, что российское общество добровольно отдало себя в рабство этому режиму. Раболепно подчинилось единоличной диктатуре Путина.

"История знает немало диктаторов, которые полностью игнорировали реальность, настроения в своем обществе – и пребывали у власти вплоть до своей смерти. Можно вспомнить и Гитлера, и Хусейна из более недавней истории. Правда, конец таких диктаторов, как правило, печален, – подчеркивает социолог. – А общества, которые по-щеначьему смотрели в рот таким диктаторам, платили потом высокую цену за свое бессилие, пассивность. Под высокой ценой имеется в виду полный крах и разрушение".

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