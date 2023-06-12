Почему Путину на руку грызня между Пригожиным и Минобороны – какое разделение ждет РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому все участники так называемых добровольческих формирований, принимающие участие в войне против Украины, обязаны с 1 июля 2023 года подписать контракт с вооруженными силами РФ. Мол, это важно для "повышения эффективности применения добровольческих формирований". Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже заявил, что делать этого не собирается. Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что постоянные распри между Пригожиным и Шойгу с Герасимовым (глава Генштаба) выгодны Путину, чтобы сохранить собственные позиции в кремлевском окружении. Между тем, Пригожин явно переходит в последнее время все границы. И на этом фоне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает российские элиты взять, наконец, дело в свои руки, принудив Кремль прекратить войну. К чему может привести внутрироссийское противостояние, которое, похоже, обостряется? Способно ли оно кардинально изменить ход войны, а то и вовсе остановить ее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Противостояние внутри РФ. Фото: из открытых источников

Когда РФ потерпит поражение на поле боя, Пригожин и компания вступят в борьбу за власть по полной программе

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что на данном этапе полная остановка войны невозможна. По его словам, это произойдет лишь после того, как российская армия потерпит сокрушительное поражение на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"И тогда, – поясняет эксперт, – военные действия начнутся уже на территории РФ. Все внутренние противоречия выплеснуться наружу. И башни Кремля, а также те, кто хотел бы туда попасть, разнообразные военизированные группировки начнут борьбу за власть".

Пока же всё происходит в контролируемом режиме, считает Максим Яли.

"Пригожин, как говорится, "не заплывает за буйки". Не выступает конкретно против Путина, которому, безусловно, на руку противостояние между пригожинской ЧВК и Минобороны. Чтобы держать в тонусе Шойгу, Герасимов, генералов, которые могут организовать заговор против нынешнего хозяина Кремля. Именно для этого был выведен на сцену Пригожин. Есть у него еще одна функция, – отмечает политолог. – А именно – купировать нарастающий в российском обществе негатив. Сделать его контролируемым. Перенаправлять, куда надо режиму. И Пригожину с этим умело справляется".

В то же время, акцентирует Максим Яли, распри нарастают, как и амбиции отдельных игроков, включая того же Пригожина. И в час "Х", когда РФ потерпит поражение на поле боя, все эти игроки вступят в борьбу за власть по полной программе, прогнозирует политолог.

Предпосылки для смуты 2.0 просматриваются и в нынешней России

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:

"В России сейчас, действительно, сформирована ситуация, несущая определенные риски для нее самой. И она имеет много параллелей с российской историей периода 16 века. Путин любит себя сравнивать с Петром І, но это неверная аналогия. Как известно, Петр І прорубил для россиян окно в Европу, а Путин его как раз таких забил, причем крупными, калеными гвоздями. Скорее путинского правление, которое, надеемся, скоро подойдет к концу, можно сравнить с правлением Ивана Грозного и тем, что было после его смерти. Тогда тоже была неудачная для россиян война – Левонская, с тем самым коллективным Западом, с которым РФ и сейчас якобы воюет. Кстати, в той войне на стороне Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского участвовала и Украина. После того поражения в России прошла череда, как теперь говорят, неудачных трансфертов власти, "семибоярщина", лже-Дмитрий, смута и так далее".

Предпосылки для смуты 2.0 просматриваются и в нынешней России, считает эксперт. И встанут они в полный рост после поражения армии агрессора.

"Это будет, скорее всего, не революция образца 1917 года, уничтожившая самодержавие и Российскую империю тех времен, а именно смута по типу той, что была в 16 веке. А учитывая всё больше доказательств наличия у Путина двойников, по аналогии с лже-Дмитрием, могут появиться и лже-Путины", – прогнозирует Алексей Кущ.

Он напоминает, что президент Зеленский накануне начала украинского контрнаступления, которое уже разворачивается, давал шансы россиянам уйти без серьезных потерь и без унизительного для них поражения, которое вполне может случиться. Кремль не прислушался.

"И теперь будет много крови, жертв, что не изменит исхода – россиянам придется убраться с украинской земли. Но если при добровольном уходе путинский режим мог пожать смуту в лайт варианте, то при уходе в результат разгрома он пожнет уже бурю. К чему, похоже, там пытаются подготовиться", – отмечает эксперт.

По его мнению, Пригожин – это управляемая фигура. С прицелом, в том числе, на поствоенную ситуацию.

"Этакая козырная карта в рукаве Кремля на случай той самой смуты, – считает Алексей Кущ. – Если эрозия официальных силовых структур (полиция, росгвардия, армия) будет настолько сильной, что они не смогут поддерживать порядок, тогда Пригожин должен будет выполнить роль этакого Минина или Пожарского, возглавив "народное ополчение", которое поможет удержать ситуацию под относительным контролем".

Ну, а если смуты удастся избежать, Пригожину отведена иная роль. Он должен будет аккумулировать на себе электорат, недовольный исходом войны, предполагает эксперт.

"Скорее всего, после войны Россия разделиться на три лагеря, – продолжает он. – Первый – те, кто останется верен путинскому режиму или тому, что от него останется, несмотря на негативные для РФ результаты войны. Они будут довольны уже тем, что война завершилась. Второй лагерь – националистический, шовинистический, радикалы. То самый "клуб рассерженных патриотов", который как бы возглавляет Стрелков-Гиркин. Эти станут требовать реванша, искать "козлов отпущения", всячески бузить, стремясь дорваться до власти. И Пригожин призван перехватить именно эту часть общества – и перенаправить гнев в нужное Кремлю русло. Точно не на Кремль. Ну, а третий лагерь – так называемые либералы. В результате массовых посадок, а также эмиграции из страны части бизнеса и интеллигенции, эта часть общества значительно ослаблена. А потому значительной роли в поствоенных политических процессах (при условии сохранения путинского или околопутинского режима) играть не будет".

Так что Пригожин, констатирует Алексей Кущ, является подстраховкой Кремля, которая была у того в виде партии "Справедливая Россия", куда влились т.н. "патриоты" во главе с Прилепиным. Эта партия выступила неплохим страховочным тросом для единоросов на последних выборах в Госдуму, напоминает эксперт. Фактически, позволив Кремлю сохранить тотальное доминирование в парламенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит оживление на фронте – в чем ошибся Запад относительно контрнаступления ВСУ.



