Путин и Шойгу терпят выходки Пригожина: почему не арестовывают владельца "Вагнера"

Распри между ЧВК "Вагнер", возглавляемой Пригожином с одной стороны и российским Министерством обороны во главе с Шойгу и Герасимовым выгодны главе Кремля, чтобы сохранить собственные позиции в кремлевском окружении. Об этом высказался бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, передает FREEДОМ.

Путин и Шойгу (фото из открытых источников)

Как утверждает Пономарев, эти склоки не были придуманы намеренно, однако Владимир Путин принял решение воспользоваться сложной ситуацией.

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Представитель российской оппозиции рассказал, что глава Кремля, как президент, будет увереннее чувствовать себя, в то время как путинские подчиненные "ссорятся" между собой и все это обнародуется в публичном пространстве.

"У него не должно создаваться впечатление, что холопы друг с другом сговорились, и начинают играть в одну игру — это опасно, и тогда уже надо расправляться. Пока Пригожин из Шойгу публично дерутся, выносят сор из избы, следовательно, все абсолютно хорошо" , бояться нечего. А когда Пригожин умолкнет и начнет договариваться в кулуарах, вот тогда уже все, необходимо будет не просто арестовывать, а стрелять", – приводит свои аргументы российский экс-депутат.

Как утверждает Пономарев, высшие военные руководители России терпят эти "проделки", что делает Пригожин из-за своего опасения по дальнейшему ухудшению ситуации.

"Доминирующая эмоция везде в России, и в верхах, и в низах среди простейших людей, среди военных, среди чиновников, среди всех — "как бы ни было хуже", "не дергаемся, а может, пронесет", "как бы чего-то на себя такое не навлечь". Кто же арестует Пригожина, кто с ним что-то сделает? У него – вооруженные бойцы, причем в российской армии самые дееспособные. Поэтому на этом фоне проще не заметить и сказать, что "нам показалось". Все идет по плану". Вот как идти его арестовывать, когда у него за спиной еще 10 тыс. "зеков", а возможно, и 20 тыс., это очень страшно", — резюмировал российский оппозиционер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия и дальше производит ракеты в обход санкциям.