Почему Путину нужен парад в Москве любой ценой: что категорически отказывается понимать Кремль

Настойчивое желание Кремля провести парад 9 мая в Москве демонстрирует отказ Владимира Путина признать новую реальность: война, начатая против Украины, все ощутимее возвращается на территорию самой России. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

По их данным, украинские удары все чаще достигают глубинных регионов РФ. 5 мая российские власти одновременно закрыли аэропорты сразу в 15 городах, а также ввели ограничения во всех московских авиагаванях. Более того, тревога из-за угрозы удара впервые за время полномасштабной войны была объявлена даже в Ханты-Мансийском округе – более, чем в 2000 км от границы с Украиной.

На этом фоне внутри России усиливается напряжение. Потери на фронте приближаются к одному проценту от общего населения, растут финансовые издержки, а Кремль ужесточает цензуру и ограничения связи. Даже лояльные ультранационалистические блогеры начинают открыто критиковать власть.

В частности, представители этого лагеря обвиняют Минобороны РФ в том, что угрозы ударов по Киеву связаны не с реальными атаками Украины по военной инфраструктуре, а с "символическими" рисками для парада. Один из блогеров прямо заявил, что Кремль руководствуется "тщеславием", а не военной логикой.

Дополнительным сигналом стала возможная отмена показа военной техники на параде – впервые за почти два десятилетия. По мнению наблюдателей, это связано с риском ударов по местам ее размещения.

Аналитики подчеркивают: Россия испытывает серьезные трудности с защитой обширной инфраструктуры, включая оборонные и нефтяные объекты. Несмотря на попытки перераспределить системы ПВО, последние недели показали их неэффективность.

В итоге Кремль оказывается перед сложным выбором: защищать тыл или демонстрировать силу на Красной площади. Пока выбор делается в пользу символов, несмотря на растущую цену для самой России.

