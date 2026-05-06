Чому Путіну потрібен парад у Москві за всяку ціну: що категорично відмовляється розуміти Кремль

Наполегливе бажання Кремля провести парад 9 травня в Москві демонструє відмову Володимира Путіна визнати нову реальність: війна, розпочата проти України, дедалі відчутніше повертається на територію самої Росії. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Володимир Путін.

За їхніми даними, українські удари все частіше сягають глибинних регіонів РФ. 5 травня російська влада одночасно закрила аеропорти відразу в 15 містах, а також ввела обмеження у всіх московських авіагаванях. Більше того, тривога через загрозу удару вперше за час повномасштабної війни була оголошена навіть у Ханти-Мансійському окрузі – більш ніж за 2000 км від кордону з Україною.

На цьому тлі всередині Росії посилюється напруга. Втрати на фронті наближаються до одного відсотка від загального населення, зростають фінансові витрати, а Кремль посилює цензуру та обмеження зв'язку. Навіть лояльні ультранаціоналістичні блогери починають відкрито критикувати владу.

Зокрема, представники цього табору звинувачують Міноборони РФ у тому, що погрози ударів по Києву пов'язані не з реальними атаками України з військової інфраструктури, а із "символічними" ризиками для параду. Один із блогерів прямо заявив, що Кремль керується "пихатістю", а не військовою логікою.

Додатковим сигналом стало можливе скасування показу військової техніки на параді – вперше за майже два десятиліття. На думку спостерігачів, це пов'язано із ризиком ударів по місцях її розміщення.

Аналітики наголошують: Росія зазнає серйозних труднощів із захистом великої інфраструктури, включаючи оборонні та нафтові об'єкти. Незважаючи на спроби перерозподілити системи ППО, останні тижні показали їхню неефективність.

У результаті Кремль постає перед складним вибором: захищати тил або демонструвати силу на Червоній площі. Поки що вибір робиться на користь символів, незважаючи на зростаючу ціну для самої Росії.

