Почему рано говорить о крахе путинского режима – могут ли в РФ и Беларуси начаться волнения

Свои очередные визиты в РФ в течение ближайшего месяца анонсирует противостоящий путинскому режиму легион "Свобода России", подчеркивая, что это будет не первая и не последняя операция такого плана. Остается туманной ситуация с ЧВК "Вагнер" – наемники после мятежа двухнедельной давности пока так и не появились в Беларуси. Что можно сказать о состоянии путинского режима? Что демонстрируют действия вагнеровцев, а также сражающихся на стороне Украины россияне (ЛСР, РДК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Недооценка противника ведет к катастрофическим поражениям

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:

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"Любые разговоры о состоянии "путинского режима" сегодня напоминают известные дискуссии о сферическом коне в вакууме. То есть, у нас примитивизируются и упрощаются процессы в угоду идеологическим установкам и пропагандистским штампам. Спешу расстроить: кризиса путинского режима нет. Россия, если и распадается, то не в ближайшие десятилетия. Путин умрет, но, скорее всего, не в обозримом будущем. Штампы и клише типа "пригожинский мятеж пошатнул Россию", "Путин боится выезжать за пределы России" и т.д. не имеют ничего общего с реальностью".

По словам эксперта, деятельность батальона "Свобода России" – обычная в любой войне деятельность прокси-групп, и их рейды мало влияют на ситуацию в самой РФ.

"Давайте все же жить в реальном мире, а не в мире эльфов и орков. Чем скорее мы поймем, что перед нами сильный и опасный противник, а не некое дышащее на ладан недоразумение, тем большей будет наша сила и сплоченность, – поясняет Константин Бондаренко. – Недооценка противника ведет к катастрофическим поражениям. Лучше уж переоценить. И это не только мое мнение – поговорите с людьми, которые непосредственно воюют. У них нет шапкозакидательства типа "да еще чуть-чуть и Крым будет наш". Есть трезвая оценка".

И, продолжает эксперт, эта трезвая оценка показывает: путинский режим прочен, он консолидирован, у Путина нет политического конкурента, у оппозиции или прокси-батальонов, созданных при помощи Украины и Британии, нет поддержки среди населения.

"В таком случае, о чем говорить? Лучше воспринимать действительность такой, как она есть, а не такой, как нам бы хотелось", – констатирует Константин Бондаренко.

Для нас важно, чтобы на приграничных с нами территориях не концентрировались боевые части ЧВК "Вагнер"

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что ситуация с размещением ЧВК "Вагнер" на территории Республики Беларусь (РБ), после признания вагнеровцев Парламентской ассамблеей ОБСЕ – террористической организацией, а саму РФ – государством-спонсором терроризма, выглядит иначе, чем ранее. То есть, поясняет она, Беларусь, предоставляя возможность размещение на своей территории лагерей ЧВК "Вагнер", де-факто становится государством-спонсором российского террора.

"Вопрос теперь к нашим дипломатам, которые обязаны поднять вопрос и по санкциям в отношении Беларуси", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, то, что никто до конца не знает, сколько боевиков Пригожина уже в РБ, а сколько готовятся туда приехать, еще раз подтверждает момент особой осторожности вагнеровцев и повышенной секретности их места нахождения.

"Если на территории России или Беларуси начнутся боевые действия между регулярными армиями, вагнеровцами, а также российскими или белорусскими формированиями, которые борются на стороне Украины, в том числе, за свободу своих стран от тирании Путина и Лукашенко, мы только порадуемся. Кстати, мы еще в начале широкомасштабного вторжения агрессора предупреждали, в частности, народ белорусский, а также его самопровозглашенную власть. Не отреагировали – теперь это их проблемы, что города и села РБ могут стать театром боевых действий. В РФ, вон, некоторые уже стали", – напоминает эксперт.

Для нас, акцентирует она, важно, чтобы на приграничных с нами территориях не концентрировались боевые части ЧВК "Вагнер". Ибо это – угроза возможной новой атаки наших северных границ.

"Ну, а для путинского режима пригожинские действия – особый акт подрыва авторитета. Некие процессы центробежные уже идут. Будут ли они сильнее, чтобы в ближайшее время взорвать изнутри ситуацию, скоро увидим", – считает Светлана Кушнир.

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