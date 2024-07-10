Почему Россия больше не в изоляции: с чем просчитался Запад

Несмотря на то, что полномасштабная война РФ против Украины не стихает Путин продолжает делать вид, что он и Россия не находятся в изоляции. И где-то даже кажется, что у него это выходит. Он посещает саммит ШОС, где едва ли не находится в центре внимания. Затем к нему приезжает на поклон Орбан, который, с одной стороны, хоть и одиозный политик, но так или иначе он представляет Венгрию, которая является полноправным членом ЕС и НАТО. Дальше вот уже с двухдневным визитом в России гостит премьер Индии Моди. Что происходит? Не выглядит ли так, что за эти более двух лет Путин сумел настолько поляризовать мир, что теперь Россия действительно не чувствует себя в изоляции, ведь объединила вокруг себя всех, кто против Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

Запад не сумел просчитать ситуацию на 2-3 года вперед

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий так прокомментировал ситуацию:

"За последние два-три года стало ясно, что в нынешнем глобальном мире изолировать такую страну как Россия – довольно трудная задача. История с изоляцией Северной Кореи, Кубы Ирана – это очень древняя история. Они были изолированы во времена, когда не было таких глобальных преобразований. Россия же за последние 30 лет значительно больше, чем Украина смогла интегрироваться в западный глобальный мир. Кроме того, не надо забывать, что Россия – это ресурсная страна. Поэтому нынешнее положение дел следовало ожидать".

Эксперт отмечает, что ему непонятно, почему Запад не смог просчитать ситуацию на 2-3 года вперед. Поэтому она в этом смысле уникальна.

"Создается впечатление, что мы участвуем в каком-то эксперименте, когда проверяются определенные механизмы на будущее, которые, к сожалению, в подавляющем большинстве своем неудачны", – отметил Алексей Голобуцкий.

Что касается визита премьера Индии Моди в Москву, то аналитик не видит в этом ничего удивительного. Он отмечает, что не нужно забывать. что Моди – это индийский националист.

"Для него Индия является величайшей демократией мира, как он сам не раз говорил. Однако он как политик склонен к авторитарным действиям. Красноречивым является тот факт, что он, находясь более 10 лет у власти, не дал ни одной открытой пресс-конференции. Для него более естественно общаться лозунгами. Главная же причина таких симпатий к Путину в том, что за последние 2 года Индия заработала огромные деньги на дешевой российской нефти. Более того, там двойной профит, потому что Индия платит за нефть рупиями. Поэтому эти соглашения, которые заключила Россия с Индией скорее от тупикового состояния самой Москвы. И поэтому все приятные слова, которые Моди говорит Путину, оплачиваются тем же Путиным из российского бюджета", – отметил эксперт.

Он обратил внимание также на тот факт, что на все эти партнерские отношения закрывает глаза Запад. Той же Администрации Джо Байдена невыгоден скачок цен на топливо перед выборами в США. То есть, не предпринимая кардинальных шагов по ограничению нефтяного экспорта России, США и другие западные страны не могут этого требовать от той же Индии.

Исключить контакты Путина с глобальными игроками очень сложно, если вообще возможно

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отмечает, что на данный момент миропорядок, фактически формировавшийся после Второй мировой войны, подвергся гигантскому кризису. И то, что мы жили в эпоху равного полярного мира, и то, что удавалось держать прозападный консенсус, то есть Запад определял миропорядок долгий период времени, эта система с вторжением России в Украину фактически дала трещину и начинает сыпаться.

"Однозначно, в мире возникли мощные силы и это не единичные страны-изгои, а мощные игроки, выдвигающие свои претензии, свои запросы к Западу. А тот в полной мере не может их воплотить и сформировать такие отношения, которые бы эти третьи силы удовлетворили. Поэтому Китай, Индия, Иран, Бразилия, Южноафриканская Республика, арабские страны – все больше проявляют неготовность играть по тем правилам, следовать тем координатам, которые определяет западный мир. Понятно, что во время вторжения России в Украину эти страны рассматривают в первую очередь эту войну не как агрессию, не в категориях добра и зла. Они рассматривают ее через призму своих собственных интересов. Поэтому для них это прокси-война Запада против России и, соответственно, если это прокси-война Запада против России, то можно вести какую-то свою игру, для того, чтобы получить определенные политические и экономические дивиденды. В итоге, когда мы говорим о попытке изолировать Путина, провести международную изоляцию, свести его встречи только к формату со странами-изгоями, которые и так не имеют внешних контактов (КНДР, Иран), это не удастся", – отметил эксперт.

Он объяснил, что так называемый Глобальный юг, игроки, которые считают, что их место в мире несправедливо сужено, что они должні получить больше места для формирования глобальной повестки дня, будут искать возможности взаимодействовать с путинским режимом, чтобы через него оказывать давление на Запад и достичь для себя более справедливого миропорядка.

"По моему мнению, у Запада нет ответа на этот вопрос. Запад все еще находится в ситуации, что "давайте закончим войну и все вернем к 2022 году". На самом деле, этот мир уже прошел, его больше не будет существовать. Но новой модели миропорядка у Запада нет. И это большая проблема, потому что завершение российско-украинской войны возможно только тогда, когда будет сформирована "большая рамка", действительно будет сформирован глобальный порядок с глобальными правилами игры, обязательными для всех. Тогда можно будет говорить об окончании войны в Украине. Этого пока не наблюдается. Поэтому и тот же Орбан, премьер Венгрии, пытающийся получить больше преференций, больше места в Европейском Союзе, и тот же Моди, премьер-министр Индии, находящийся в ситуации усиления Китая и сближения Китая с Россией, а также наращивания потенциала взаимоотношений Китая в центральной Азии, играют в свою игру. К тому же Россия активно устанавливает отношения с Талибаном. Все это не может не подталкивать Индию к более проективной позиции поиска диалога с Россией для того, чтобы снизить риски по крайней мере для себя", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается позиции России в ШОС, то Виталий Кулик не согласен с тем, что та играет ведущую роль. Напротив, Россия уступила Китаю первое место. Россия сейчас стала вторым или иногда даже третьим партнером Китая. Все те механизмы, которые были раньше в России – ОДКБ, Таможенный Союз пробуксовывают и возникает немало вопросов, нужно ли нести и дальше все эти чемоданы без ручки.

" В условиях поляризации мира ограничить Россию, исключить ее из коммуникаций, провести полную международную изоляцию, в условиях наращивания противоречий между Глобальным югом и Западом почти невозможно и нецелесообразно это делать. Это только потеря усилий. Если Запад хочет это делать, если для Китая, Индии и других глобальных игроков у Запада есть аргументы, и они могут обеспечить Глобальный юг или какие-то его элементы в своих построениях, то они могут это сделать. Что касается Украины, то мы должны общаться с Глобальным югом, но не от нас зависит формирование повестки дня. Поэтому, мне кажется, исключить контакты Путина с глобальными игроками в ситуации разбалансирования миропорядка и в ситуации, что новый миропорядок еще не возник крайне сложно, если вообще возможно", – подытожил Виталий Кулик.

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