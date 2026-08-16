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Почему россияне до сих пор не свергли Путина: The Atlantic указал на неожиданный фактор

Журнал The Atlantic объяснил, почему россияне терпят Путина, войну и репрессии.

16 августа 2026, 18:20
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Slava Kot

Несмотря на войну против Украины, экономические трудности и усиливающиеся удары по российской инфраструктуре, массовых протестов против режима Владимира Путина в России не происходит. По мнению американского журнала The Atlantic, объяснение этому следует искать в привычке россиян терпеть сильнее, чем может развиться сопротивление общества.

Почему россияне до сих пор не свергли Путина: The Atlantic указал на неожиданный фактор

Почему россияне до сих пор не свергли режим Путина. Фото из открытых источников

Как пишет The Atlantic, в российском обществе существует сложившаяся десятилетиями привычка испытывать трудности и приспосабливаться к новым ограничениям. В такой системе координат ожидание изменений часто воспринимается как более реалистичная стратегия, чем попытка самостоятельно изменить ситуацию.

Издание отмечает, что важным фактором остается и страх перед государством. Российские власти годами подавляли протестную активность, а после начала полномасштабного вторжения в Украину репрессии усилились. За антивоенные высказывания, публичные акции и символические проявления несогласия россиянам могут угрожать задержаниями, штрафами или уголовными делами.

В то же время, The Atlantic связывает пассивность общества РФ не только с режимом Путина, но и с опытом СССР. Дефицит продуктов, одежды и других товаров, многочасовые очереди и постоянная необходимость ждать сформировали модель поведения, при которой отсутствие привычного уровня комфорта рассматривается как неприятная, но обычная часть жизни среднестатистического россиянина.

В результате ухудшения экономической ситуации и последствий войны против Украины пока не стали катализатором масштабного протеста. По оценке издания, россияне все чаще приспосабливаются к новым условиям, чем пытаются противостоять властям.

The Atlantic отмечает, что рейтинги Путина с начала года снижаются. Однако падение поддержки само по себе еще не означает готовность российского общества к массовому сопротивлению. В статье указывается, что для трансформации недовольства в протест нужны не только проблемы, но и чувство безопасности и уверенность в возможности свергнуть режим Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров назвал признаки скорейшего краха режима Путина. По его словам, России осталось недолго.



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Источник: https://www.theatlantic.com/international/2026/08/russia-ukraine-drone-war-protest/688259/
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