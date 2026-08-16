logo_ukra

BTC/USD

63046

ETH/USD

1881.6

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чому росіяни досі не повалили Путіна: The Atlantic вказав на несподіваний фактор
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому росіяни досі не повалили Путіна: The Atlantic вказав на несподіваний фактор

Журнал The Atlantic пояснив, чому росіяни терплять Путіна, війну та репресії.

16 серпня 2026, 18:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри війну проти України, економічні труднощі та дедалі частіші удари по російській інфраструктурі, масових протестів проти режиму Володимира Путіна в Росії не відбувається. На думку американського журналу The Atlantic, пояснення цьому варто шукати у звичці росіян терпіти сильніше, ніж може розвинутися опір суспільства

Чому росіяни досі не повалили Путіна: The Atlantic вказав на несподіваний фактор

Чому росіяни досі не повалили режим Путіна. Фото з відкритих джерел

Як пише The Atlantic, у російському суспільстві існує сформована десятиліттями звичка терпіти труднощі та пристосовуватися до нових обмежень. У такій системі координат очікування змін часто сприймається як реалістичніша стратегія, ніж спроба самостійно змінити ситуацію.

Видання зауважує, що важливим фактором залишається і страх перед державою. Російська влада роками придушувала протестну активність, а після початку повномасштабного вторгнення в Україну репресії посилилися. За антивоєнні висловлювання, публічні акції та символічні прояви незгоди росіянам можуть загрожувати затриманнями, штрафами або кримінальними справами.

Водночас The Atlantic пов'язує пасивність суспільства РФ не лише з режимом Путіна, але й з досвідом СРСР. Дефіцит продуктів, одягу та інших товарів, багатогодинні черги й постійна необхідність чекати сформували модель поведінки, за якої відсутність звичного рівня комфорту сприймається як неприємна, але звичайна частина життя середньостатистичного росіянина.

У результаті погіршення економічної ситуації та наслідки війни проти України поки не стали каталізатором масштабного протесту. За оцінкою видання, росіяни усе частіше пристосовуються до нових умов, ніж намагаються протистояти владі.

The Atlantic вказує, що рейтинги Путіна від початку року знижуються. Однак падіння підтримки саме по собі ще не означає готовності російського суспільства до масового опору. У статті вказують, що для трансформації невдоволення у протест потрібні не лише проблеми, а й відчуття безпеки та впевненість у можливості повалити режим Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав ознаки швидкого краху режиму Путіна. За його словами, Росії залишилося недовго.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theatlantic.com/international/2026/08/russia-ukraine-drone-war-protest/688259/
Теги:

Новини

Всі новини