Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад пытается разрушить семью, традиционные российские ценности и насаждает в РФ идеологию бездетности.

В Кремле прокомментировали низкую рождаемость россиян. Фото из открытых источников

"Мы не должны недооценивать эту опасность и думать дальше о совершенствовании нашего законодательства, потому что они придумывают все новые и новые технологии, все новые и новые проекты, которые работают на разрушение традиционной семьи, семейных ценностей", — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, одним из таких западных "проектов" является "идеология чайлдфри", которую необходимо законодательно запретить в РФ.

"Мы как государство не имеем права разрешать, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России", — сказала она.

По данным Росстата, рождаемость в России постепенно снижается с момента аннексии Крыма. С тех пор количество рождений детей упало более чем на треть: в 2014 году рождаемость составила 1,943 млн детей, а в 2023 году — всего 1,264 млн. Это самый низкий результат с 1999 года. За первую половину 2024 года количество родившихся снизилось еще на 3%, что стало антирекордом за все время доступной статистики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президентства Дональда Трампа следует ожидать самых разных неожиданностей, в том числе и очень неприятных для Украины. "От Трампа, например, можно ожидать полной заморозки поддержки Украины, прямых двусторонних переговоров с Владимиром Путиным об окончании войны или договоренностей о линиях разграничения между Украиной и РФ", — считает политолог Виталий Кулик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области, сообщил пресс-секретарь комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский. "Армия РФ пыталась атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но эти попытки удалось остановить. Некоторые успехи у россиян все же были: они вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой населенный пункт, но это все", — заявил он.