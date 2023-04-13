Почему Россию все больше охватывает ксенофобия – в чем главная угроза

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что развернутая Кремлем кампания по уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Согласны ли с таким утверждением? Может ли это ослабить страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россияне. Фото: из открытых источников

Путин всегда понимал опасность русского национализма

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

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"Войны всегда приводят к усилению националистических настроений в воюющих странах. Если война не длительная, национализм используется государством как инструмент мобилизации наиболее активной и идеологически стимулированной части его населения. Если же конфликты затягиваются, то радикальные националисты, приобретающие всё больший политический вес, становятся деструктивной силой. Поскольку для оправдания неуспехов своей нации они начинают искать врагов уже не только вне, но и внутри своих стран".

А неизбежным следствием слишком большого влияния национализма на политические и медийные институты является ксенофобия, поясняет эксперт. Ведь если "русские – самые-самые, но не побеждают, значит, виноваты в этом нерусские"…

По мнению Сергея Гармаша, особенно опасно это для полиэтничных государств, каковым является РФ.

"Путин всегда понимал опасность русского национализма. И до открытой войны против Украины националисты в России открыто преследовались государством. То, что сегодня, национализм фактически стал государственной идеологией – это признак слабости режима, показатель того, что ему больше не на кого положиться. И это несет для РФ огромные опасности, – уверен эксперт. – Ведь усиление русского национализма, вызывает как защитную реакцию – усиление национализма в других этнических группах РФ. А ксенофобия разделяет российское общество, лишает значительную его часть стимулов воевать за Россию, или, тем более, "русский мир". Поэтому, перспектива развала становится уже неизбежной. И чем дольше война, чем ближе поражение РФ в этой войне, тем больше в ней будет национализма, а, как следствие, ксенофобии по отношению к своим же гражданам. Круг замкнулся".

Ксенофобия в РФ набирает обороты

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов считает, что в РФ сейчас наблюдаются две противоположные тенденции.

"С одной стороны – нацменьшинства активно вовлекаются Кремлем в войну (процесс мобилизации). И во многом за счет низкого уровня жизни, безработицы в этих республиках, количество контрактников именно оттуда довольно велико. Вторая тенденция – мы видим, что происходит с закрытием мечетей, их сносами. Исламофобия и ранее была в России, а сейчас лишь усугубилась", – подчеркивает нардеп.

Он напоминает, что недавно под давлением русских националистов, заявлявших, что подобные сооружения "оскверняют святые русские земли", было сорвано строительство мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы.

"Национализм крепко пустил корни в россиянах. И пока официоз говорит о том, что "мы все вместе, мы все – россияне", ксенофобия в РФ, похоже, набирает обороты. И всё худшее в стране-агрессоре явно еще впереди", – прогнозирует Муса Магомедов.

Всё вернулось бумерангом в саму РФ в виде того самого роста ксенофобии в отношении нацменьшинств

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская отмечает, что всё, действительно, может обернуться (и уже оборачивается) против путинского режима, решившегося на агрессию.

Во-первых, поясняет она, российское вторжение еще более укрепило украинцев в их национальной идентичности.

"Примером может служить активное изучение украинского языка, чего не было до широкомасштабной агрессии. В Кремле не учли того, что украинцы станут активно защищать свое право на существование как нации, как независимого государства. И это огромный психологический просчет руководства страны-агрессора", – уверена эксперт.

Во-вторых, продолжает психолог, внутри самой России находится много украинцев. И они еще скажут (а, возможно, уже говорят) свое слово.

В-третьих, за рубежом (особенно в Европе, США) всё больше людей интересуется украинкой культурой и историей, всё активнее приобщаются к мероприятиям, связанным с нашей страной.

"И, конечно, всё вернулось бумерангом в саму РФ в виде того самого роста ксенофобии в отношении нацменьшинств. Что заставляет их объединяться в защите своей национальной идентичности, культуры, истории. Всего того, за что национальные меньшинства активно борются десятилетиями, столетиями", – акцентирует Елена Рыхальская.

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