Почему ситуация в РФ может выйти из-под контроля Москвы – как понимать произошедшее на Брянщине

Спустя сутки инцидент в Брянской области, где якобы поработала то ли мифическая ДРГ, то ли российское сопротивление путинскому режиму, остается топ-темой для обсуждения. Свои выводы представил уже американский Института изучения войны (ISW), представители Главного управления разведки Минобороны Украины. Своими версиями происшедшего и происходящего, а также прогнозами касательно дальнейшего развития событий, продолжают делиться эксперты и с изданием "Комментарии".

Кремль. Фото: из открытых источников

Можно уже откровенно говорить, что в России происходит гражданский конфликт

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец поясняет:

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"Россия имеет давнюю традицию повстанческих движений. В свое время "красное" руководство — Троцкий, Тухачевский — подавляли крестьянские восстания, причем с применением химического оружия в центральных российских губерниях. К истории на Брянщине, с моей точки зрения, украинская сторона никакого отношения не имеет. Это чисто российская внутренняя война. Можно уже откровенно говорить, что там происходит гражданский конфликт. Он четко показал неспособность Кремля обеспечить безопасность собственных граждан на их территории. По сути, лопается очередной пропагандистский миф. Ранее это были мифы о непобедимости российской армии и крепости российской экономики. Теперь миф о том, что на территории РФ все в безопасности. На самом деле – нет".

По словам эксперта, из-за катастрофических потерь, из-за переброски огромной части Росгвардии на территорию Украины, внутри самой РФ ситуация всё более выходит из-под контроля Москвы. Соответственно, у национальных движений появляется возможность бороться за собственную независимость от тирании Кремля.

"Думаю, не за горами – провозглашение новых независимых республик на территории нынешней РФ. Это не значит, что нечто подобное вспыхнет в ближайшее время. Но это значит, что процесс запущен. И что Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и прочие российские национальные окраины рано или поздно скажут свое слово. Это главный итог происшедшего на Брянщине, – считает Тарас Березовец. – Будет ли итогом открытое объявление войны Украине (под предлогом того, что это действовала якобы украинская ДРГ) сказать пока сложно. Но однозначно – усилятся карательные мероприятия путинского режима против российских граждан. Резюмируя: появляется реальная возможность открытия внутреннего фронта в РФ. После чего в Беларуси пошатнется еще более нестабильный режим Лукашенко. Там тоже хватает поводов для вспыхивания внутренних восстаний. Плюс – хватает лесов и заложенного в генах партизанского опыта".

Происходящее в РФ – это не хаотичные случаи

По мнению политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, то, что произошло в Брянской области, подтверждает простой факт – в РФ есть граждане, которые недовольны режимом Путина и готовы к вооруженной борьбе с режимом.

"Я предполагаю, что эти граждане получают поддержку, в том числе организационную, через Главное управление разведки Минобороны Украины. С моей точки зрения, происходящее в РФ (участившиеся диверсии, "бавовна", пожары) – это не хаотичные случаи. Похоже, всё опирается на мысли определенной части российского общества касательно альтернативного развития страны. И это очень хорошо", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что, как и Российская империя в 1917-м, нынешняя империя может проиграть, прежде всего, благодаря внутренним проблемам.

"Людей у России – больше, техники – больше, так что даже современное вооружение не дает нам возможности сокрушить имперскую армию. В такой ситуации ставка на раскачивание внутренней ситуации в РФ — абсолютно логична", – констатирует Николай Мельник.

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