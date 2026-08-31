Почему в Кремле нарастает паника: на Западе раскрыли главную слабость режима Путина

Кремль на фоне затягивающейся войны против Украины продолжает усиливать внутренний контроль в России, однако политика тотальной подозрительности может обернуться серьезной проблемой для самого режима. К такому выводу приходит Foreign Affairs, анализируя изменения в российской системе внутренней безопасности.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, после начала полномасштабного вторжения ограничения для населения РФ регулярно ужесточаются. Одновременно меняется сама логика работы силовых структур. ФСБ, которая в предыдущие годы в значительной степени концентрировалась на борьбе с терроризмом, все активнее занимается поиском предполагаемых шпионов и "изменников".

Особенно заметно это по количеству дел о государственной измене. Если до полномасштабной войны в России ежегодно возбуждали порядка 10–15 подобных дел, то в 2024 году их число достигло 361. За первый квартал 2026 года, по приведенным Foreign Affairs данным, было зарегистрировано еще 143 дела.

Издание отмечает, что обвинения в шпионаже и государственной измене могут использоваться против россиян, которые выступают против политики Кремля или чрезмерной конфронтации с Западом. В результате страх перед возможными репрессиями распространяется далеко за пределы оппозиционной среды.

По оценке Foreign Affairs, это создает в России атмосферу всеобщего недоверия. Государственные учреждения и бизнес начинают избегать рискованных решений, скрывать чувствительную информацию и действовать максимально осторожно, чтобы не оказаться под подозрением ФСБ.

Наиболее опасным для Кремля последствием становится разрушение обратной связи между руководством страны и реальной ситуацией на местах. Чиновники и руководители предприятий могут предпочитать не сообщать Москве о проблемах, пока те не перерастут в серьезный кризис.

Издание предупреждает: такая система способна постепенно парализовать не только экспертное сообщество, но и государственный аппарат. Чем сильнее власть пытается видеть политическую угрозу в любом несогласии, тем больше информации может не доходить до Владимира Путина.

В долгосрочной перспективе это делает российскую систему управления менее способной реагировать на реальные проблемы. И именно поэтому, считает Foreign Affairs, репрессивная модель, призванная защитить режим от политических угроз, потенциально может сделать его более уязвимым перед настоящим кризисом.

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