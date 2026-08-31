Чому у Кремлі наростає паніка: на Заході розкрили головну слабкість режиму Путіна

Кремль на тлі війни, що затягується, проти України продовжує посилювати внутрішній контроль у Росії, проте політика тотальної підозрілості може обернутися серйозною проблемою для самого режиму. Такого висновку приходить Foreign Affairs, аналізуючи зміни у російській системі внутрішньої безпеки.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення обмеження для населення РФ регулярно посилюються. Одночасно змінюється сама логіка роботи силових структур. ФСБ, яка у попередні роки значною мірою концентрувалася на боротьбі з тероризмом, все активніше займається пошуком передбачуваних шпигунів та "зрадників".

Особливо це по кількості справ про державну зраду. Якщо до повномасштабної війни в Росії щороку порушували близько 10–15 подібних справ, то в 2024 році їх кількість досягла 361. За перший квартал 2026 року, за наведеними Foreign Affairs даними, було зареєстровано ще 143 справи.

Видання зазначає, що звинувачення у шпигунстві та державній зраді можуть використовуватися проти росіян, які виступають проти політики Кремля чи надмірної конфронтації із Заходом. Внаслідок цього страх перед можливими репресіями поширюється далеко за межі опозиційного середовища.

За оцінкою Foreign Affairs, це створює у Росії атмосферу загальної недовіри. Державні установи та бізнес починають уникати ризикованих рішень, приховувати чутливу інформацію та діяти максимально обережно, щоб не опинитися під підозрою ФСБ.

Найбільш небезпечним для Кремля наслідком стає руйнація зворотного зв'язку між керівництвом країни та реальною ситуацією на місцях. Чиновники та керівники підприємств можуть віддавати перевагу не повідомляти Москві про проблеми, поки ті не переростуть у серйозну кризу.

Видання попереджає: така система здатна поступово паралізувати не лише експертну спільноту, а й державний апарат. Чим сильніша влада намагається бачити політичну загрозу в будь-якій незгоді, тим більше інформації може не доходити до Володимира Путіна.

У довгостроковій перспективі це робить російську систему управління менш здатною реагувати реальні проблеми. І саме тому, вважає Foreign Affairs, репресивна модель, покликана захистити режим від політичних загроз, потенційно може зробити його більш уразливим перед справжньою кризою.

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