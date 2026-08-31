logo_ukra

BTC/USD

78205

ETH/USD

2439.9

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чому у Кремлі наростає паніка: на Заході розкрили головну слабкість режиму Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому у Кремлі наростає паніка: на Заході розкрили головну слабкість режиму Путіна

Кремль посилює репресії на тлі війни, але тотальний страх уже заважає російським чиновникам повідомляти керівництво правду та приймати рішення

31 серпня 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль на тлі війни, що затягується, проти України продовжує посилювати внутрішній контроль у Росії, проте політика тотальної підозрілості може обернутися серйозною проблемою для самого режиму. Такого висновку приходить Foreign Affairs, аналізуючи зміни у російській системі внутрішньої безпеки.

Чому у Кремлі наростає паніка: на Заході розкрили головну слабкість режиму Путіна

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення обмеження для населення РФ регулярно посилюються. Одночасно змінюється сама логіка роботи силових структур. ФСБ, яка у попередні роки значною мірою концентрувалася на боротьбі з тероризмом, все активніше займається пошуком передбачуваних шпигунів та "зрадників".

Особливо це по кількості справ про державну зраду. Якщо до повномасштабної війни в Росії щороку порушували близько 10–15 подібних справ, то в 2024 році їх кількість досягла 361. За перший квартал 2026 року, за наведеними Foreign Affairs даними, було зареєстровано ще 143 справи.

Видання зазначає, що звинувачення у шпигунстві та державній зраді можуть використовуватися проти росіян, які виступають проти політики Кремля чи надмірної конфронтації із Заходом. Внаслідок цього страх перед можливими репресіями поширюється далеко за межі опозиційного середовища.

За оцінкою Foreign Affairs, це створює у Росії атмосферу загальної недовіри. Державні установи та бізнес починають уникати ризикованих рішень, приховувати чутливу інформацію та діяти максимально обережно, щоб не опинитися під підозрою ФСБ.

Найбільш небезпечним для Кремля наслідком стає руйнація зворотного зв'язку між керівництвом країни та реальною ситуацією на місцях. Чиновники та керівники підприємств можуть віддавати перевагу не повідомляти Москві про проблеми, поки ті не переростуть у серйозну кризу.

Видання попереджає: така система здатна поступово паралізувати не лише експертну спільноту, а й державний апарат. Чим сильніша влада намагається бачити політичну загрозу в будь-якій незгоді, тим більше інформації може не доходити до Володимира Путіна.

У довгостроковій перспективі це робить російську систему управління менш здатною реагувати реальні проблеми. І саме тому, вважає Foreign Affairs, репресивна модель, покликана захистити режим від політичних загроз, потенційно може зробити його більш уразливим перед справжньою кризою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — такого обвалу російська економіка ще не знала: що відбувається після нових ударів ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foreignaffairs.com/russia/price-russian-paranoia
Теги:

Новини

Всі новини