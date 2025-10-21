logo

BTC/USD

111929

ETH/USD

4007.91

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Почему встречи в Будапеште не будет: Россия снова выдвинула условия для соглашения с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему встречи в Будапеште не будет: Россия снова выдвинула условия для соглашения с Украиной

Кремль в очередной раз выдвинул условия для соглашения с Украиной, сообщает Reuters.

21 октября 2025, 22:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

То, что Россия снова отказалась от дипломатических переговоров, свидетельствует о нежелании Москвы прекращать боевые действия в Украине. В этой связи Белый дом временно "приостановил" подготовку ко встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

Почему встречи в Будапеште не будет: Россия снова выдвинула условия для соглашения с Украиной

Российский Кремль (фото из открытых источников)

Как передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, сейчас "встреча президентов Трампа и Путина в ближайшем будущем не запланирована".

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио провел "результативный разговор" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако стороны приняли решение не проводить личную встречу.

"На прошлой неделе Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы попытаться договориться о завершении войны. Однако Кремль по-прежнему требует, чтобы Украина уступила часть своих территорий до объявления перемирия", — отмечает Reuters.

Европейские лидеры во вторник призвали Соединенные Штаты не отходить от позиции о необходимости немедленного прекращения огня без каких-либо территориальных уступок.

Предыдущая попытка договоренностей между Трампом и Путиным в августе на Аляске не дала результата. Теперь подготовительное заседание между Рубио и Лавровым, которое планировалось провести в Будапеште, было перенесено на неопределенное время.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных дат встречи пока нет, а подготовка "нуждается в тщательной проработке".

"Существует определенное взаимопонимание между президентами, но невозможно отложить то, что еще не согласовано", — сказал Песков.

Двое европейских дипломатов, цитируемых Reuters, считают, что Вашингтон откажется от проведения встречи, если Москва не пересмотрит свои требования.

"Похоже, россияне захотели слишком много, и стало очевидно, что соглашения в Будапеште не состоится", — прокомментировал один из них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что для окончания войны в Украине нужно устранить так называемую "первопричину". Недавно это заявление повторил также глава МИД РФ Сергей Лавров, сказавший, что Россия не может прекратить боевые действия прямо сейчас, ведь не были решены "первопричины" войны. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что означают слова руководства РФ.

Андрей Коваленко заявил, что главная задача России состоит в уничтожении Украины. По его словам, это и есть главная "первопричина" о которой говорит российское руководство, включая Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/european-leaders-issue-statement-backing-trumps-ukraine-ceasefire-position-2025-10-21/
Теги:

Новости

Все новости