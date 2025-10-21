То, что Россия снова отказалась от дипломатических переговоров, свидетельствует о нежелании Москвы прекращать боевые действия в Украине. В этой связи Белый дом временно "приостановил" подготовку ко встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

Российский Кремль (фото из открытых источников)

Как передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, сейчас "встреча президентов Трампа и Путина в ближайшем будущем не запланирована".

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио провел "результативный разговор" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако стороны приняли решение не проводить личную встречу.

"На прошлой неделе Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы попытаться договориться о завершении войны. Однако Кремль по-прежнему требует, чтобы Украина уступила часть своих территорий до объявления перемирия", — отмечает Reuters.

Европейские лидеры во вторник призвали Соединенные Штаты не отходить от позиции о необходимости немедленного прекращения огня без каких-либо территориальных уступок.

Предыдущая попытка договоренностей между Трампом и Путиным в августе на Аляске не дала результата. Теперь подготовительное заседание между Рубио и Лавровым, которое планировалось провести в Будапеште, было перенесено на неопределенное время.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных дат встречи пока нет, а подготовка "нуждается в тщательной проработке".

"Существует определенное взаимопонимание между президентами, но невозможно отложить то, что еще не согласовано", — сказал Песков.

Двое европейских дипломатов, цитируемых Reuters, считают, что Вашингтон откажется от проведения встречи, если Москва не пересмотрит свои требования.

"Похоже, россияне захотели слишком много, и стало очевидно, что соглашения в Будапеште не состоится", — прокомментировал один из них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что для окончания войны в Украине нужно устранить так называемую "первопричину". Недавно это заявление повторил также глава МИД РФ Сергей Лавров, сказавший, что Россия не может прекратить боевые действия прямо сейчас, ведь не были решены "первопричины" войны. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что означают слова руководства РФ.

Андрей Коваленко заявил, что главная задача России состоит в уничтожении Украины. По его словам, это и есть главная "первопричина" о которой говорит российское руководство, включая Путина.