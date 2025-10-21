Чому зустрічі в Будапешті не буде: Росія знову висунула умови для угоди з Україною

Те, що Росія знову відмовилася від дипломатичних переговорів, свідчить про небажання Москви припиняти бойові дії в Україні. У зв’язку з цим Білий дім тимчасово "призупинив" підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті.

Російський Кремль (фото з відкритих джерел)

Як передає агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, наразі "зустріч президентів Трампа і Путіна у найближчому майбутньому не запланована".

Раніше державний секретар США Марко Рубіо провів "результативну розмову" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, однак сторони ухвалили рішення не проводити особистої зустрічі.

"Минулого тижня Трамп заявив, що має намір зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб спробувати домовитися про завершення війни. Однак Кремль, як і раніше, вимагає, щоб Україна поступилася частиною своїх територій до оголошення перемир’я", — зазначає Reuters.

Європейські лідери у вівторок закликали Сполучені Штати не відходити від позиції про необхідність негайного припинення вогню без будь-яких територіальних поступок.

Попередня спроба домовленостей між Трампом і Путіним у серпні на Алясці не мала результату. Тепер підготовче засідання між Рубіо та Лавровим, яке планувалося провести в Будапешті, перенесли на невизначений час.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що конкретних дат зустрічі наразі немає, а підготовка "потребує ретельного опрацювання".

"Існує певне взаєморозуміння між президентами, але неможливо відкласти те, що ще не погоджено", — сказав Пєсков.

Двоє європейських дипломатів, яких цитує Reuters, вважають, що Вашингтон відмовиться від проведення зустрічі, якщо Москва не перегляне свої вимоги.

"Схоже, росіяни захотіли забагато, і стало очевидно, що угоди в Будапешті не відбудеться", — прокоментував один із них.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Володимир Путін неодноразово заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібно усунути так звану "першопричину". Нещодавно цю заяву повторив також очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який сказав, що Росія не може припинити бойові дії прямо зараз, адже не були вирішені "першопричини" війни. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що означають слова керівництва РФ.

Андрій Коваленко заявив, що головне завдання Росії полягає у знищенні України. За його словами, це і є головна "першопричина" про яку говорить російське керівництво, включно з Путіним.