Под Кремлем россиянин устроил пикет с требованием остановить пропаганду войны против Украины

Гражданин России Михаил Юдин вышел на Красную площадь в Москве с требованием остановить пропаганду войны на российских государственных каналах против Украины. Россиянин нес в руках украинский флаг.

Фото: Униан

Михаил Юдин высказал возмущение тем, что на государственных каналах России украинцев именуют нацистами, потому как уверен, что вклад Украины в борьбе с нацизмом был величайшим.

"Каждый день Украина унижают на всех государственных телеканалах, называют нацистским государством. Это не просто оскорбление. Это преступление — за это надо судить тех, кто об этом говорит из государственных телеканалов. Есть статья в уголовном кодексе РФ — разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти между людьми", — высказался россиянин.

Мужчина также обратился к президенту Российской Федерации Путину с вопросом "когда это все закончится?", отмечая, что бездействие приводит к глубокому стыду. Вместе с акцией протеста россиянин возложил цветы к монументу городов-героев.

Михаил Юдин утверждает, что на телеканалах России встречаются прямые угрозы с призывом бомбить столицу Украины и крупные города вроде Харькова.

Несмотря на то, что действиями россиянина заинтересовалась местная полиция, мужчина не был задержан.

Ранее "Комментарии" сообщали, что недавний инцидент на российско-украинской границе, в ходе которого якобы застрелили жителя Сумской области получил продолжение. Россияне отказались встречаться и вести совместное расследование с украинскими службами, для того чтобы выяснить обстоятельства возможного нарушения границы со стороны Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!