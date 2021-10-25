Под Москвой разбился самолет: есть ли пострадавшие

В городском округе Руза, в Подмосковье, разбился самолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщает РБК-Россия.

Авиакатастрофа в России, фото РБК-Россия

Известно, что самолет Аэропракт А-22 упал неподалеку аэродрома "Аероклассика" и загорелся. По данным работников Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, на месте обнаружили два тела женщины и мужчины. Это пассажирка и пилот самолета. Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Также сообщается, что легкомоторный самолет вылетел с аэродрома "Ватулино" возле села в районе Рузы и пролетел недолго. Трагедия произошла около 15 часов 24 октября.



На место прибыли следователи районного отделения полиции, пожарные и работники оперативных служб. Причины падения самолета будут устанавливать следователи. Сейчас они опрашивают работников аэродрома.



По факту смерти двух человек работники Следственного комитета открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности на транспорте. Пока что одной из версий трагедии считают ошибку пилотирования.



Как сообщал портал "Комментарии", самолет с игроками футбольного клуба "Кайрат" на борту столкнулся с легковым автомобилем. По информации СМИ, автомобиль одной из служб аэропорта выехал на взлетную полосу, из-за чего и произошла авария. В результате происшествия никто не пострадал.

Также мы писали, что инцидент произошел 21 октября в индийском штате Мадхья-Прадеш, что в центре страны. Сообщается, что во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился летательный аппарат ВВС Индии. Согласно данным в СМИ, в результате происшествия пострадал пилот самолета.





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