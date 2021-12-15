Подавляющее большинство россиян считают вероятной войну с Украиной, – соцопрос

Пока большинство украинцев, как показывают результаты практически всех соцопросов, не верят в то, что Россия может пойти в наступление против Украины, задействовав регулярную армия, сами россияне в подавляющем большинстве называют такой сценарий вполне реалистичным. 75% опрошенных "Левадой" граждан РФ не исключают, что застившая напряженность на украинском востоке может перерасти в войну между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на информацию "Левада-центра".

Россияне. Фото из открытых источников

Из этих 75% есть и 3% тех россиян, которые полагают, что война между Украиной и Россией неизбежна и лишь дело времени, когда она начнется. 36% опрошенных высказались, что это вполне вероятно, а 38% заявили, что такой исход событий маловероятный. Еще 15% абсолютно не верят, что два народа могут пойти друг на друга, взяв в руки оружие.

Половина респондентов заявили, что главным провокатором возможных военных действий есть не Украина и не Россия, а США и другие члены НАТО. Большинство из этих людей предпенсионного или пенсионного возраста.

Справедливости ради нужно сказать, что среди россиян нашлось 4% тех, которые считают, что главным провокатором возможной войны есть именно Россия. Еще 3% считают провокаторами пророссийских боевиков "ЛДНР".

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне не пощадили пни в берёзовой роще в поисках 100 долларов от телепроекта "Орел и решка". Многие были огорчены, что заветное вознаграждение так и не нашли. Картина после издевательств над природой выглядела удручающе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!