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Подавляющее большинство россиян считают вероятной войну с Украиной, – соцопрос

Россияне стали хуже относиться к Украине

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока большинство украинцев, как показывают результаты практически всех соцопросов, не верят в то, что Россия может пойти в наступление против Украины, задействовав регулярную армия, сами россияне в подавляющем большинстве называют такой сценарий вполне реалистичным. 75% опрошенных "Левадой" граждан РФ не исключают, что застившая напряженность на украинском востоке может перерасти в войну между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на информацию "Левада-центра".

Подавляющее большинство россиян считают вероятной войну с Украиной, – соцопрос

Россияне. Фото из открытых источников

Из этих 75% есть и 3% тех россиян, которые полагают, что война между Украиной и Россией неизбежна и лишь дело времени, когда она начнется. 36% опрошенных высказались, что это вполне вероятно, а 38% заявили, что такой исход событий маловероятный. Еще 15% абсолютно не верят, что два народа могут пойти друг на друга, взяв в руки оружие.

Половина респондентов заявили, что главным провокатором возможных военных действий есть не Украина и не Россия, а США и другие члены НАТО. Большинство из этих людей предпенсионного или пенсионного возраста.

Справедливости ради нужно сказать, что среди россиян нашлось 4% тех, которые считают, что главным провокатором возможной войны есть именно Россия. Еще 3% считают провокаторами пророссийских боевиков "ЛДНР".

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Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/14/levada-75-rossiian-ne-iskliuchaiut-vozmozhnost-voiny-s-ukrainoi-news?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=bolshinstvo-75-oproshennyh-levadoy&fbclid=IwAR2zNYFzG3bl9U410t24SMq--hnD9c5ztr0qd7cy6wtYfQR7g-4R6
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