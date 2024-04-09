Поддержит ли царь своих холопов. Стало известно поедет ли Путин в затопленный Оренбург

Как заявил Дмитрий Песков, кремлевский диктатор якобы поддерживает контакт с муниципальными властями подтопленных регионов в Оренбургской области. По его словам, сейчас уже развернуты телефоны горячей связи, волонтеры предоставляют необходимую помощь.

Паводок в России

"На первых порах была сложная ситуация с эвакуацией, люди отказывались уезжать, несмотря на настояния спасателей" , — заявил Песков.

При этом, по его словам, работа будет продолжаться, потому что впереди будут сложные дни с паводком в Тюменской и Курганской областях.

"Путин хоть и не там физически, он присутствует в этой теме" , — утверждает представитель Кремля.

Также он добавил, что в настоящий момент поездка кремлевского диктатора в регион не ожидается.

При этом известно, что в Оренбургской области наводнение продолжает усиливаться, подтоплено более 10 тыс. домов, эвакуировано почти 6400 человек, сообщило правительство региона.

Всего наводнение затронуло 73 населенных пункта Оренбужья. Пик паводка в регионе ожидается 10 апреля. Сейчас вода приближается к областному центру — городу Оренбург.

В администрации города сообщили, что вода в Урале и Сакмаре прибывает и захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления. Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства. Также там сообщили, что за сутки в Оренбурге затопило еще 78 приусадебных участков (теперь их 2 032) и 63 домовладения (их количество увеличилось до 1 580). Эвакуировали 822 человека, в том числе 40 детей. Из них 51 житель воспользовался пунктами временного размещения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Орске нашли "крайних" в прорыве дамбы. Оказывается, виновны во всем грызуны.



