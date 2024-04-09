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Поддержит ли царь своих холопов. Стало известно поедет ли Путин в затопленный Оренбург

Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Владимир Путин следит за ситуацией вокруг масштабного паводка в Оренбургской области. Но, добавил он, поездка главы Кремля туда не планируется

сегодня, 13:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Дмитрий Песков, кремлевский диктатор якобы поддерживает контакт с муниципальными властями подтопленных регионов в Оренбургской области. По его словам, сейчас уже развернуты телефоны горячей связи, волонтеры предоставляют необходимую помощь.

Поддержит ли царь своих холопов. Стало известно поедет ли Путин в затопленный Оренбург

Паводок в России

"На первых порах была сложная ситуация с эвакуацией, люди отказывались уезжать, несмотря на настояния спасателей"
, — заявил Песков.

При этом, по его словам, работа будет продолжаться, потому что впереди будут сложные дни с паводком в Тюменской и Курганской областях.

"Путин хоть и не там физически, он присутствует в этой теме"
, — утверждает представитель Кремля.

Также он добавил, что в настоящий момент поездка кремлевского диктатора в регион не ожидается.

При этом известно, что в Оренбургской области наводнение продолжает усиливаться, подтоплено более 10 тыс. домов, эвакуировано почти 6400 человек, сообщило правительство региона.

Всего наводнение затронуло 73 населенных пункта Оренбужья. Пик паводка в регионе ожидается 10 апреля. Сейчас вода приближается к областному центру — городу Оренбург.

В администрации города сообщили, что вода в Урале и Сакмаре прибывает и захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления. Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства. Также там сообщили, что за сутки в Оренбурге затопило еще 78 приусадебных участков (теперь их 2 032) и 63 домовладения (их количество увеличилось до 1 580). Эвакуировали 822 человека, в том числе 40 детей. Из них 51 житель воспользовался пунктами временного размещения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Орске нашли "крайних" в прорыве дамбы. Оказывается, виновны во всем грызуны.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/2024/04/09/18544279.shtml?updated
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