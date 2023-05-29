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Поддерживают ли украинцы создание Белгородской Народной Республики: опрос

Большинство украинцев готовы поддержать создание Белгородской Народной Республики

сегодня, 13:10 comments1177
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Автор:

Кравцев Сергей

Рейд подразделений "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области стал подлинным взрывом на информационном фронте. Ведь подобных действий точно не ожидали сами россияне. Социологи Active Group решили поинтересоваться мнением украинцев по поводу событий, которые уже произошли и продолжают происходить в соседней Украине Белгородской области.

Поддерживают ли украинцы создание Белгородской Народной Республики: опрос

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Сначала у украинцев спросили, слышали ли они вообще о рейде россиян, выступающих против путинского режима в Белгородской области и их противостоянии с регулярной российской армией? Так подавляющее большинство, а именно 87% респондентов ответили, что действительно слышали. 8,6% ответили, что-то слышали, но не уверены. И только 4,4% удивились поставленному вопросу, заявив, что впервые слышат о такой информации.


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Также у украинцев спросили – поддержали бы они, если бы Украина помогла русскому движению сопротивления по созданию Белгородской Народной Республики? 33,5% опрошенные ответили, что однозначно поддержали бы такой шаг. 24% выбрали ответ – скорее да. 15,6% — заявили, что скорее выступили бы против. Однозначно против создания БНР выступили чуть более 8% украинцев. Однако 18,6% затруднились ответить на заданный вопрос.                                                                               

Читайте на портале "Комментарии" — главные последствия рейда на Белгородщину – что он показал. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию подробно проанализировали ситуацию и озвучили главные ожидания.




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