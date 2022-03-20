Подготовка к ядерной войне или шантаж Запада: что стоит за громкими устрашениями Кремля

Россия продолжает пугать мир ядерной войной. В начале марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "третья мировая война была бы ядерной и разрушительной". Ранее Владимир Путин отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба "привести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства". Западные страны под "силами сдерживания", прежде всего, понимают именно стратегический ядерный потенциал России. Действительно ли российский президент готовит ядерную войну, или просто использует такие громкие заявления для шантажа Запада? За ответом "Комментарии" обратились к экспертам.

Ядерное оружие - фото из открытых источников

Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отметил, что ввиду неадекватности действий Путина от него можно ожидать все, даже использование ядерного оружия.

"В условиях, когда украинское небо не закрыто (ни НАТО, ни ООН, ни нами из-за отсутствия у нас такой способности), в условиях безумной поддержки Путина относительно агрессии в Украине среди российского населения, в условиях, когда мы наблюдаем в действиях Путина неадекватность, когда он загнан в тупик, здесь может быть все, в том числе и использование ядерного оружия", — отметил эксперт.

Павел Жовниренко подчеркнул, что для обезопасения себя от этого ужасного варианта первое, что нужно сделать — это закрыть небо над Украиной. Эксперт подчеркнул, что НАТО и ООН могут это сделать. Другой вариант, который может предотвратить использование Россией ядерного оружия, — это поставка Украине качественной противоракетной, противовоздушной обороны.

"В этих условиях, когда это будет сделано, мы можем с уверенностью сказать, что нет, ядерного нападения на Украину не будет", — добавил эксперт.

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько отмечает, что Путин использует заявления об использовании ядерного оружия для шантажа.

"Ядерным шантажом он уже вербально и политически сейчас занимается. И действительно политически спрогнозировать готовность президента РФ, страны-агрессора, к применению ядерного оружия против Украины или против других стран, наверное, никто не может, кроме собственно самого Путина. И здесь нам просто остается обсуждать варианты, возможные последствия таких шагов. Мы должны понимать, что на самом деле никто на сегодняшний день не может дать четкий ответ на этот вопрос", — отметил эксперт.

Также Александр Солонько подчеркнул, что сейчас многие в мире, в том числе среди лидеров стран и международных организаций, пытаются найти рациональное зерно в действиях Путина. Однако, по мнению эксперта, сейчас нет смысла рационализировать его действия, ведь это лишь усложняет возможность предвидеть действия российского президента.

Эксперт отмечает, что если решение об использовании ядерного оружия будет принято и реализовано, то это для всего мира все изменит.

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