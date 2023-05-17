logo

BTC/USD

26772.81

ETH/USD

1796.32

LTC/USD

91.97

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене
commentss НОВОСТИ Все новости

Подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене

В мае российские ракеты продемонстрировали свою неэффективность в Украине

сегодня, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Трем российским ученым, работавшим над технологиями гиперзвуковых ракет, предъявлены "очень серьезные обвинения". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, пишет ТАСС.

Подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

На днях ученые из сибирского отделения Российской академии наук опубликовали открытое письмо, в котором попытались обратить внимание общественности на то, что их коллег необоснованно преследуют правоохранители. Речь идет о специалистах в сфере гиперзвуковых ракетных технологий, обвиненных в государственной измене. Одного из них арестовали три недели назад, остальных – еще в прошлом году.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Песков заявил, что в Кремле видели обращение ученых, но якобы не могут вмешиваться в ситуацию.

"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", — сказал он, отвечая на просьбу журналистов.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, как Москва пытается заставить Киев отложить контрнаступление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/17767675
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!