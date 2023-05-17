Подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене

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Кравцев Сергей
Трем российским ученым, работавшим над технологиями гиперзвуковых ракет, предъявлены "очень серьезные обвинения". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, пишет ТАСС.
Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников
На днях ученые из сибирского отделения Российской академии наук опубликовали открытое письмо, в котором попытались обратить внимание общественности на то, что их коллег необоснованно преследуют правоохранители. Речь идет о специалистах в сфере гиперзвуковых ракетных технологий, обвиненных в государственной измене. Одного из них арестовали три недели назад, остальных – еще в прошлом году.
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Песков заявил, что в Кремле видели обращение ученых, но якобы не могут вмешиваться в ситуацию.
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