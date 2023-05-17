Подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене

Трем российским ученым, работавшим над технологиями гиперзвуковых ракет, предъявлены "очень серьезные обвинения". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, пишет ТАСС.

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

На днях ученые из сибирского отделения Российской академии наук опубликовали открытое письмо, в котором попытались обратить внимание общественности на то, что их коллег необоснованно преследуют правоохранители. Речь идет о специалистах в сфере гиперзвуковых ракетных технологий, обвиненных в государственной измене. Одного из них арестовали три недели назад, остальных – еще в прошлом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Песков заявил, что в Кремле видели обращение ученых, но якобы не могут вмешиваться в ситуацию.

"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", — сказал он, отвечая на просьбу журналистов.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, как Москва пытается заставить Киев отложить контрнаступление.



