"Поедешь живой и невредимый": Пригожин обратился к "вагнеровцу", который рассказал об их преступлениях в Украине

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обратился к своему бывшему боевику Алексею Савичеву, который в интервью Gulagu.net рассказал о военных преступлениях вагнеровцев в Украине, призвав его добровольно сдаться его структурам. В обращении Пригожина, которые распространили его телеграмм-каналы, говорится, что Пригожин сказал, что его подчиненные уже сутки разыскивают Савичева и не могут найти.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

Так что бывшему "вагнеровцу" предлагают самому связаться с "колл-центром ЧВК "Вагнера".

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"Я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-то задачи", — сказал Пригожин.

Кроме того, Пригожин заверил, что не будет "трясти скелеты в шкафу", из-за которых боевик согласился сотрудничать с Gulagu.net.

"Поэтому, Кучеряй, связывайся с колл-центром ЧВК "Вагнера", приезжай, все расскажешь. Я тебе даю гарантию: уедешь живой и невредимый", – заявил Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пригожин цинично ответил на шокирующее признание своих наемников об убийстве детей в Украине. Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ужасающие признания своих наемников. Недавно двое зеков рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, в частности, о расстрелах детей и казни пленных. Как сообщает пресс-служба Пригожина, он якобы не смог полностью пересмотреть материал проекта Gulagu.net, где его наемники признаются в своих преступлениях. Но он все-таки ответил на некоторые заявления. Кроме того, Пригожин ответил на вопрос, разрушит ли его карьеру расследование журналиста Владимира Осечкина. Главарь "Вагнера" сказал, что ему никто не может разрушить карьеру, потому что ее якобы нет.