«Поезд сломался, а люди отказали»: губернатор Белгородской области возмущен отношением селян к власти

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рассказал о случившемся с ним случаем при возвращении из командировки. Из-за поломки поезда чиновник оказался в сельской местности и пытался обратиться за помощью к местному жителю.

«Поезд сломался, а люди отказали»: губернатор Белгородской области возмущен отношением крестьян к власти

Гладков рассказал, что представился и попросил водителя подвезти его всего на 600-700 метров к месту, где его должна была ждать другая машина. Однако мужчина отказал чиновнику.

"Если честно, мне показалось, что есть какое-то внутреннее оскорбление на власть — либо областную, либо местную", — прокомментировал инцидент Гладков.

Вместо того чтобы оставить ситуацию без внимания, губернатор решил инициировать "проверку" настроений в населенном пункте. Он заявил, что отправит в эту деревню специального чиновника, чтобы выяснить, "в чем обида".

Видео с соответствующей жалобой губернатора распространили местные паблики. Пользователи соцсетей уже успели иронично отреагировать на такое пристальное внимание руководителя области к отказу в обычной поездке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию в российском Белгороде, где после атак и проблем с энергосистемой зафиксирован масштабный блекаут и перебои со связью.

В своем сообщении он саркастически отметил, что "хорошие новости приходят из Белгорода", имея в виду последствия войны, которую Россия ведет против Украины. По словам Андрющенко, из-за системных ударов по украинской территории и последующих ответных атак, российские власти фактически оставили Белгород без света и интернета. Он подчеркнул, что российская пропаганда годами распространяла нарратив о якобы "полном блекауте" в Украине, однако теперь с подобными проблемами сталкиваются сами российские регионы.