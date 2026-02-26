Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков розповів про випадок, що стався з ним під час повернення з відрядження. Через поломку потяга посадовець опинився у сільській місцевості та намагався звернутися по допомогу до місцевого жителя.

«Поїзд зламався, а люди відмовили»: губернатор Бєлгородської області обурений ставленням селян до влади

Гладков розповів, що представився та попросив водія підвезти його лише на 600-700 метрів до місця, де на нього мала чекати інша машина. Проте чоловік відмовив чиновнику.

"Якщо чесно, мені здалося, що є якась внутрішня образа на владу — або обласну, або місцеву", — прокоментував інцидент Гладков.

Замість того, щоб залишити ситуацію без уваги, губернатор вирішив ініціювати "перевірку" настроїв у населеному пункті. Він заявив, що відправить у це село спеціального чиновника, щоб з’ясувати, "у чому образа".

Відео з відповідною скаргою губернатора поширили місцеві пабліки. Користувачі соцмереж уже встигли іронічно відреагувати на таку прискіпливу увагу очільника області до відмови у звичайній поїздці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію в російському Бєлгороді, де після атак та проблем з енергосистемою зафіксовано масштабний блекаут і перебої зі зв’язком.

У своєму дописі він саркастично зазначив, що "хороші новини приходять з Белгорода", маючи на увазі наслідки війни, яку росія веде проти України. За словами Андрющенка, через системні удари по українській території та подальші атаки у відповідь, російська влада фактично залишила Бєлгород без світла й інтернету. Він підкреслив, що російська пропаганда роками поширювала наратив про нібито "повний блекаут" в Україні, однак тепер із подібними проблемами стикаються самі російські регіони.