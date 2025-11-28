Пока Путин говорит о коррупции в Украине, в России украли в десять раз больше, чем в "Энергоатоме"

Коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" стал одним из самых громких политических событий в Украине в этом году. Разоблаченные НАБУ злоупотребления на сумму около 100 млн долларов привели к широкому общественному резонансу и немедленной реакции украинских властей. В то же время в России, активно использующей эту тему в пропаганде, собственные коррупционные преступления оказались в разы более масштабными, однако остались без политических последствий.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет издание "Агентство", только за 2025 год в РФ рассматривалось по меньшей мере 20 крупных коррупционных дел. Их совокупный ущерб оценен более чем в 88,9 млрд рублей, то есть более 1,1 млрд долларов. Это примерно в десять раз превышает сумму, о которой идет речь по делу украинского "Энергоатома", которую активно комментируют российские пропагандисты, чиновники и Путин.

В России топ-дела в этом году включают хищение государственных средств бывшими чиновниками и топ-менеджерами госкомпаний, и сразу четыре из них превышают масштаб коррупционного скандала в Украине:

– Дело Юлии Мерваезовой, экс-заместительницы "министра строительства ДНР" — убытки более 9 млрд рублей.

– Дело Виктора Хорошавцева, экс-главы "Башнефти" и бывшего сенатора – почти 9 млрд рублей.

– Дело Салмана Бабаева, экс-вице-президента РЖД – хищение на 8,6 млрд рублей.

– Дело Халила Арсланова, бывшего заместителя председателя Генштаба – убытки 8,3 млрд рублей.

Сравнение коррупционных дел в России с делом "Энергоатома"

В Украине дело "Энергоатома" стало резонансным, и сразу были задержаны пять подозреваемых, а двое объявлены в розыск. Общество требует ответственности, а расследование привело к острым политическим дискуссиям.

Однако, как пишет "Агентство", в РФ во многих случаях фигуранты прячутся за границей или получают мягкие приговоры. Несмотря на колоссальные масштабы хищений, политической реакции у РФ нет.

"В Украине скандал вокруг "Энергоатома" спровоцировал серьезный политический кризис. В России коррупционные дела происходят без последствий для политической системы", — заключает издание.

