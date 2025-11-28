logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Поки Путін говорить про корупцію в Україні, в Росії вкрали вдесятеро більше, ніж в "Енергоатомі"
commentss НОВИНИ Всі новини

Поки Путін говорить про корупцію в Україні, в Росії вкрали вдесятеро більше, ніж в "Енергоатомі"

Путін критикує корупцію в Україні, коли у Росії збитки від топ корупційних справ перевищують у десять разів більше, ніж у справі "Енергоатому".

28 листопада 2025, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Корупційний скандал навколо "Енергоатому" став однією з найгучніших політичних подій в Україні цього року. Викриті НАБУ зловживання на суму близько 100 млн доларів спричинили широкий суспільний резонанс і негайну реакцію української влади. Водночас у Росії, яка активно використовує цю тему у пропаганді, власні корупційні злочини виявилися у рази масштабнішими, однак лишилися без політичних наслідків.

Поки Путін говорить про корупцію в Україні, в Росії вкрали вдесятеро більше, ніж в "Енергоатомі"

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише видання "Агенство", тільки за 2025 рік у РФ розглядалися щонайменше 20 великих корупційних справ. Їх сукупні збитки оцінені у понад 88,9 млрд рублів, тобто більш ніж 1,1 млрд доларів. Це приблизно у десять разів перевищує суму, про яку йдеться у справі українського "Енергоатому", яку активно коментують російські пропагандисти, посадовці та Путін.

У Росії цьогорічні топсправи включають розкрадання державних коштів колишніми чиновниками та топменеджерами держкомпаній, і одразу чотири з них перевищують масштаб корупційного скандалу в Україні:

  • - Справа Юлії Мерваєзової, ексзаступниці "міністра будівництва ДНР" — збитки понад 9 млрд рублів.
  • - Справа Віктора Хорошавцева, ексглави "Башнафти" та колишнього сенатора — майже 9 млрд рублів.
  • - Справа Салмана Бабаєва, ексвіцепрезидента РЖД — розкрадання на 8,6 млрд рублів.
  • - Справа Халіла Арсланова, колишнього заступника голови Генштабу — збитки 8,3 млрд рублів.

Поки Путін говорить про корупцію в Україні, в Росії вкрали вдесятеро більше, ніж в ”Енергоатомі” - фото 2

Порівняння корупційних справ в Росії зі справою "Енергоатома"

В Україні справа "Енергоатому" стала резонансною, і одразу було затримано п’ять підозрюваних, а двоє оголошені в розшук. Суспільство вимагає відповідальності, а розслідування призвело до гострих політичних дискусій.

Однак, як пише "Агенство", у РФ у багатьох випадках фігуранти переховуються за кордоном або отримують м’які вироки. Попри колосальні масштаби розкрадань, політичної реакції в РФ немає.

"В Україні скандал навколо "Енергоатому" спровокував серйозну політичну кризу. У Росії корупційні справи відбуваються без наслідків політичної системи", — підсумовує видання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний оглядач Віталій Портников заявив, що "головна проблема не в корупції".

Також "Коментарі" писали, що Сергій Гайдай мобілізувався до лав ЗСУ після корупційного скандалу.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/12873
