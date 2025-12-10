Пока Путин воюет в Украине, РФ стремительно теряет суверенитет: новые данные разведки

Россия все глубже погружается в экономическую и политическую зависимость от Китая, что приводит к фактической потере контроля над частью собственных ресурсов и территорий. Об этом во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинская разведка фиксирует масштабное проникновение китайского капитала и технологий в ключевые российские отрасли. Речь идет о системной зависимости русских компаний от китайских денежных вложений, оборудования и технологических решений, без которых РФ уже не способна поддерживать работу своей индустрии. Особенно заметно это стало после введения западных санкций, когда Китай фактически стал для Кремля последним крупным экономическим донором.

Иващенко подчеркнул, что речь идет не только об экономическом давлении. Китай усиливает свой доступ к ресурсообеспеченным территориям РФ, получая дефицитные сырьевые позиции на исключительно выгодных условиях. В отдельных регионах украинская разведка уже фиксирует признаки "десуверенизации" – фактической передачи контроля Пекину.

Отдельно говорится, что Китай активизирует сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности. По информации украинских и партнерских исследований, Пекин предоставляет РФ компоненты, без которых российский ВПК не может поддерживать темпы производства вооружения.

Президент поручил СВР усилить мониторинг взаимодействия Москвы и Пекина во всех областях, представляющих риск для Украины и ее союзников.

"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии", — говорится в отчете.

Иващенко также доложил о политических операциях РФ, направленных на дестабилизацию Украины. СВР работает над их блокировкой, а также возвращением украинских детей и обменами пленных.

