Доки Путін воює в Україні РФ стрімко втрачає суверенітет: нові дані розвідки

Росія дедалі глибше занурюється в економічну та політичну залежність від Китаю, що вже призводить до фактичної втрати контролю над частиною власних ресурсів і територій. Про це під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: сайт Офісу президента України

Українська розвідка фіксує масштабне проникнення китайського капіталу та технологій у ключові російські галузі. Йдеться про системну залежність російських компаній від китайських фінансових вливань, обладнання та технологічних рішень, без яких РФ уже не здатна підтримувати роботу власної промисловості. Особливо помітним це стало після запровадження західних санкцій, коли Китай фактично став для Кремля останнім великим економічним донором.

Іващенко наголосив, що мова йде не лише про економічний тиск. Китай посилює свій доступ до ресурсозабезпечених територій РФ, отримуючи дефіцитні сировинні позиції на винятково вигідних умовах. В окремих регіонах українська розвідка вже фіксує ознаки "десуверенізації" — фактичного передання контролю Пекіну.

Окремо зазначається, що Китай активізує співпрацю з Росією у сфері військової промисловості. За інформацією українських та партнерських розвідок, Пекін надає РФ компоненти, без яких російський ВПК не може підтримувати темпи виробництва озброєння.

Президент доручив СЗР посилити моніторинг взаємодії Москви і Пекіна у всіх сферах, що становлять ризик для України та її союзників.

"Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії", — зазначено у звіті.

Іващенко також доповів про політичні операції РФ, спрямовані на дестабілізацію України. СЗР працює над їх блокуванням, а також над поверненням українських дітей та обмінами полонених.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Токіо відправив винищувачі назустріч бомбардувальникам РФ та Китаю: деталі інциденту.



