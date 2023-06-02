Пока Путин занят войной в Украине, его люди в отдаленных восточных регионах России на грани голода

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram временно исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.
На Чукотке в РФ дефицит яиц. Иллюстративное фото
На днях он приехал в город Билибино, один из самых отдаленных в РФ, где на него "набросились" местные жители с жалобами об отсутствии пищи. К примеру, из-за ужасного дефицита, куриные яйца там начали продавать при наличии документа, подтверждающего личность.
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Заметим, в Билибино проживает более 5 тыс. человек, оно расположено в 600 км от столицы Чукотки города Анадырь. Дороги между ними до сих пор нет, все необходимое туда привозят через аэропорт и порт на реке Колима, впадающей в одно из морей Ледовитого океана.
Напомним, "Комментарии" писали, что происходит в России - может ли это быть началом конца путинского режима Майские события на территории страны-агрессора, их летнее продолжение, очень важны с точки зрения того, чтобы россияне наконец-то поняли важнейшие вещи. Так, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР) уже 1 июня заявили о продолжении сделок, целью которых является принести мир и свободу.
Читайте на сайте "Комментарии", — Россия ускорила ракетные и дроновые удары по украинским городам не так, чтобы заставить политическое руководство страны согласиться на мирные переговоры на условиях Кремля, как для того, чтобы истощить украинскую ПВО. В этом мнении сходятся многие военные обозреватели. Действительно ли РФ ведет войну против нашей ПВО? Есть ли надежда, что агрессор исчерпает запасы ракет до минимума и удары прекратятся или станут очень редкими?
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Ігор
сегодня, 09:28
Швидко у найбрехливішого Вождя Всесвіту спрацювала контрпропаганда. Щойно його звинуватили, що він займається тільки війною, а ні країною, яка стає все гірше, і от маємо звинувачення на адресу Путіна. Це на фоні того, що не тільки Росія, жодна країна під час війни не підвищувала тарифів на енергію воду газ. Та ще на фоні повного контрпровалу.