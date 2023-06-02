Пока Путин занят войной в Украине, его люди в отдаленных восточных регионах России на грани голода

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram временно исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.



На Чукотке в РФ дефицит яиц. Иллюстративное фото

На днях он приехал в город Билибино, один из самых отдаленных в РФ, где на него "набросились" местные жители с жалобами об отсутствии пищи. К примеру, из-за ужасного дефицита, куриные яйца там начали продавать при наличии документа, подтверждающего личность.

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"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех, кто здесь проживает. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту — подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия данных потребностей ", – заявил Кузнецов.

Заметим, в Билибино проживает более 5 тыс. человек, оно расположено в 600 км от столицы Чукотки города Анадырь. Дороги между ними до сих пор нет, все необходимое туда привозят через аэропорт и порт на реке Колима, впадающей в одно из морей Ледовитого океана.

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